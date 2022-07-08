"Ловіть момент": чим курс валют скоро здивує українців

Що станеться з курсом євро в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

До кінця літа в Україні можуть відбутися зміни з курсами долара та євро. Експерти прогнозують, що незабаром у світі американська валюта може вперше за два десятиліття стати дорожчою за європейську, і це звісно відчують і українці.

"Сьогодні" поспілкувалися з експертами і дізналися, що станеться на валютному ринку.

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Тенденція зниження курсу євро зберігається

Уже зараз в українських обмінниках євро дорожче долара всього на 50 коп. Ситуація триватиме і далі, і вже в серпні може статися перелом, коли євро остаточно поступиться доларові.

"Це вже не вперше, коли євро опускається нижче за долар – євровалюта вже падала з 1,17 до 0,82 долара у жовтні 2002 року. Через збіг деяких обставин – енергетичний дефіцит та призупинення промисловості Європи – такий сценарій виглядає цілком реалістично", – пояснив керівник відділу аналітики у Forex club та Libertex Андрій Шевчишин.

За словами економіста Данила Моніна до таких змін призводить соціальна політика в Євросоюзі та нульові відсоткові ставки. Він прогнозує ще швидше здешевшання євро відносно долара – вже в кінці липня. Експерт пояснює це тим, що в США імовірно в цьому місяці піднімуть облікову ставку, і так долар укріпить позиції.

Монін додав, що зараз Україні вигідніше позичати на зовнішньому ринку не в доларах, а в євро.

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А от фінансовий аналітик Віталій Шапран каже, що Європейський центробанк поки не підвищує ставки, бо намагається підтримати експортні економіки в зоні обігу євро. Ці економіки зараз під ризиком рецесії, зокрема через енергетичну кризу, яку створила Російська Федерація.

Водночас він додав, що рівність долара і євро навряд чи триватиме довго.

"Простим громадянам, які перебувають у зоні обігу євро або прив'язці до імпорту, звідти буде легше переносити девальвацію, що відбулася в Україні за час війни. Я не думаю, що такий паритет між доларом і євро залишатиметься надто довго, тому ловіть момент", – пояснив Шапран.

Якщо долар залишиться до кінця літа на рівні 36 грн, то євро при зниженні до позначки 0,95 долара може коштувати в Україні близько 34 грн.

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Що до кінця літа буде з доларом

Раніше ми розповідали, що найімовірніше долар триматиметься на рівні 35-36 грн до кінця літа. Але це буде можливо, якщо міжнародна фінансова допомога надходитиме Україні за графіком та в необхідних обсягах.

Однак є певні нюанси, які можуть змінити ситуацію на валютному ринку. Читайте пояснення експертів, чому долар може раптово підскочити до 40 грн.

"Сьогодні" також писали, що у світі курс євро обвалився до рекордно низької позначки відносно долара. Ми пояснили, чому паритет валют 100% відбудеться і як краще зберігати заощадження.