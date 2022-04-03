Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини економіки Новини бізнесу

Логістики немає, зарплати платити нічим: як війна зруйнувала бізнес в Україні

Уляна Лебич
3 квітня, 16:38
Одні підприємці закриваються і чекають кращих часів, в той час як інші відновлювати бізнес не планують зовсім

Бізнес потребує допомоги від влади / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Війна внесла суттєві зміни в роботу українського бізнесу, 85% якого перейшло в режим часткової роботи або взагалі припинило функціонування – серед них 1% не планують відновлення, а 35% чекають кращих часів.

Про це йдеться у дослідженні платформи Gradus.

Реклама

Так, поточна сфера бізнесу характеризується:

  • галузевою трансформацією. Для багатьох (35% опитаних Gradus) цей спосіб виявився порятунком для бізнесу. Найбільш популярними сферами під час війни виявилась роздрібна торгівля харчовими та нехарчовими продуктами;
  • меншою завантаженістю працівників для одного бізнесу та більшої для іншого;
  • недостатністю замовлень та проблемами з логістикою;
  • недостатньою фінансовою підтримкою працівників та постачальників.

Які складнощі бізнес відчуває під час війни?

В організації роботи наявні такі складнощі:

  • нестача замовлень (у 50% опитаних);
  • проблеми з логістикою (у 29%);
  • нестача сировини (у 21%);
  • нестача оплат виконаних замовлень (у 20%);
  • брак працівників (у 17%);
  • пошкоджено чи зруйновано потужності (у14%).

Яка допомога необхідна бізнесу?

Згідно із запитами опитуваних, можна зробити висновок, що бізнес найбільше потребує такої допомоги від уряду, як:

Реклама
  1. Податкові канікули.
  2. Допомога з організацією логістики.
  3. Доступ до здешевлених фінансів.
  4. Допомога у просуванні продукції.
  5. Допомога у збереженні ключових співробітників.
  6. Технічна допомога.
  7. Розміщення держзамовлень на українських підприємствах.
  8. Допомога з прискоренням митних процедур.
  9. Консультаційна допомога.
  10. Допомога з дерегуляцією.
  11. Допомога у релокації бізнесу.
  12. Допомога з організацією експорту.

Як держава допомагає?

Раніше ми розповідали по пунктах, як в Україні під час війни підтримують бізнес. Так, за ініціативою уряду (законопроєкт № 7137-д) на час воєнного стану для великого бізнесу розширили можливість скористатися опцією єдиного податку:

  • ліміт підвищено з 10 млн до 10 млрд;
  • податок 2% від обороту;
  • зняття обмеження кількості робітників;
  • зняття обмеження видів діяльності (окрім підакцизних товарів та грального бізнесу);
  • уряд отримує право визначати порядок сплати податку.

Ми також розповідали, чому підприємці в Криму перебувають на межі виживання, і писали, які компанії працюють на окупантів.