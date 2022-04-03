Логістики немає, зарплати платити нічим: як війна зруйнувала бізнес в Україні

Бізнес потребує допомоги від влади / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
Війна внесла суттєві зміни в роботу українського бізнесу, 85% якого перейшло в режим часткової роботи або взагалі припинило функціонування – серед них 1% не планують відновлення, а 35% чекають кращих часів.
Про це йдеться у дослідженні платформи Gradus.
Так, поточна сфера бізнесу характеризується:
- галузевою трансформацією. Для багатьох (35% опитаних Gradus) цей спосіб виявився порятунком для бізнесу. Найбільш популярними сферами під час війни виявилась роздрібна торгівля харчовими та нехарчовими продуктами;
- меншою завантаженістю працівників для одного бізнесу та більшої для іншого;
- недостатністю замовлень та проблемами з логістикою;
- недостатньою фінансовою підтримкою працівників та постачальників.
Які складнощі бізнес відчуває під час війни?
В організації роботи наявні такі складнощі:
- нестача замовлень (у 50% опитаних);
- проблеми з логістикою (у 29%);
- нестача сировини (у 21%);
- нестача оплат виконаних замовлень (у 20%);
- брак працівників (у 17%);
- пошкоджено чи зруйновано потужності (у14%).
Яка допомога необхідна бізнесу?
Згідно із запитами опитуваних, можна зробити висновок, що бізнес найбільше потребує такої допомоги від уряду, як:
- Податкові канікули.
- Допомога з організацією логістики.
- Доступ до здешевлених фінансів.
- Допомога у просуванні продукції.
- Допомога у збереженні ключових співробітників.
- Технічна допомога.
- Розміщення держзамовлень на українських підприємствах.
- Допомога з прискоренням митних процедур.
- Консультаційна допомога.
- Допомога з дерегуляцією.
- Допомога у релокації бізнесу.
- Допомога з організацією експорту.
Як держава допомагає?
Раніше ми розповідали по пунктах, як в Україні під час війни підтримують бізнес. Так, за ініціативою уряду (законопроєкт № 7137-д) на час воєнного стану для великого бізнесу розширили можливість скористатися опцією єдиного податку:
- ліміт підвищено з 10 млн до 10 млрд;
- податок 2% від обороту;
- зняття обмеження кількості робітників;
- зняття обмеження видів діяльності (окрім підакцизних товарів та грального бізнесу);
- уряд отримує право визначати порядок сплати податку.
Ми також розповідали, чому підприємці в Криму перебувають на межі виживання, і писали, які компанії працюють на окупантів.