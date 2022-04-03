Логістики немає, зарплати платити нічим: як війна зруйнувала бізнес в Україні

Бізнес потребує допомоги від влади / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Війна внесла суттєві зміни в роботу українського бізнесу, 85% якого перейшло в режим часткової роботи або взагалі припинило функціонування – серед них 1% не планують відновлення, а 35% чекають кращих часів.

Про це йдеться у дослідженні платформи Gradus.

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Так, поточна сфера бізнесу характеризується:

галузевою трансформацією. Для багатьох (35% опитаних Gradus) цей спосіб виявився порятунком для бізнесу. Найбільш популярними сферами під час війни виявилась роздрібна торгівля харчовими та нехарчовими продуктами;

меншою завантаженістю працівників для одного бізнесу та більшої для іншого;

недостатністю замовлень та проблемами з логістикою;

недостатньою фінансовою підтримкою працівників та постачальників.

Які складнощі бізнес відчуває під час війни?

В організації роботи наявні такі складнощі:

нестача замовлень (у 50% опитаних);

проблеми з логістикою (у 29%);

нестача сировини (у 21%);

нестача оплат виконаних замовлень (у 20%);

брак працівників (у 17%);

пошкоджено чи зруйновано потужності (у14%).

Яка допомога необхідна бізнесу?

Згідно із запитами опитуваних, можна зробити висновок, що бізнес найбільше потребує такої допомоги від уряду, як:

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Податкові канікули. Допомога з організацією логістики. Доступ до здешевлених фінансів. Допомога у просуванні продукції. Допомога у збереженні ключових співробітників. Технічна допомога. Розміщення держзамовлень на українських підприємствах. Допомога з прискоренням митних процедур. Консультаційна допомога. Допомога з дерегуляцією. Допомога у релокації бізнесу. Допомога з організацією експорту.

Як держава допомагає?

Раніше ми розповідали по пунктах, як в Україні під час війни підтримують бізнес. Так, за ініціативою уряду (законопроєкт № 7137-д) на час воєнного стану для великого бізнесу розширили можливість скористатися опцією єдиного податку:

ліміт підвищено з 10 млн до 10 млрд;

податок 2% від обороту;

зняття обмеження кількості робітників;

зняття обмеження видів діяльності (окрім підакцизних товарів та грального бізнесу);

уряд отримує право визначати порядок сплати податку.

Ми також розповідали, чому підприємці в Криму перебувають на межі виживання, і писали, які компанії працюють на окупантів.