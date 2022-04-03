Логистики нет, зарплаты платить нечем: как война разрушила бизнес в Украине

Бизнес нуждается в помощи от власти / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Война внесла существенные изменения в работу украинского бизнеса, 85% которого перешло в режим частичной работы или вообще прекратили функционирование, среди них 1% не планируют возобновление, а 35% ждут лучших времен.
Об этом говорится в исследовании платформы Gradus.
Так, текущая сфера бизнеса характеризуется:
- отраслевой трансформацией. Для многих (35% опрошенных Gradus) этот метод стал спасением для бизнеса. Наиболее популярными сферами во время войны оказалась розничная торговля пищевыми и непродовольственными продуктами;
- меньшей загруженностью работников для одного бизнеса и большей для другого;
- недостаточностью заказов и проблемами с логистикой;
- недостаточной финансовой поддержкой работников и поставщиков.
Какие сложности бизнес испытывает во время войны?
В организации работы имеются следующие сложности:
- нехватка заказов (у 50% опрошенных);
- проблемы с логистикой (29%);
- нехватка сырья (в 21%);
- нехватка оплат исполненных заказов (в 20%);
- нехватка работников (в 17%);
- повреждены или разрушены мощности (в 14%).
Какая помощь необходима бизнесу?
Согласно запросам опрашиваемых, можно заключить, что бизнес больше всего нуждается в такой помощи от правительства, как:
- Налоговые каникулы.
- Помощь в организации логистики.
- Доступ к удешевленным финансам.
- Помощь в продвижении продукции.
- Помощь в сохранении ключевых сотрудников.
- Техническая помощь.
- Размещение госзаказов на украинских предприятиях.
- Помощь с ускорением таможенных процедур.
- Консультационная помощь.
- Помощь с дерегуляцией.
- Помощь в релокации бизнеса.
- Помощь в организации экспорта.
Как государство добивается?
Раньше мы рассказывали по пунктам, как в Украине во время войны поддерживают бизнес Так, по инициативе правительства (законопроект №7137-д) на время военного положения для крупного бизнеса расширили возможность воспользоваться опцией единого налога:
- лимит повышен с 10 млн до 10 млрд;
- налог 2% от оборота;
- снятие ограничения по количеству рабочих;
- снятие ограничения по видам деятельности (кроме подакцизных товаров и игорного бизнеса);
- правительство получает право определять порядок уплаты налога.
Мы также рассказывали, почему предприниматели в Крыму находятся на грани выживания и писали, какие компании работают на оккупантов.