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Логистики нет, зарплаты платить нечем: как война разрушила бизнес в Украине

Ульяна Лебич
3 апреля, 16:38
Одни предприниматели закрываются и ждут лучших времен, в то время как другие возобновлять бизнес не планируют совсем

Бизнес нуждается в помощи от власти / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Война внесла существенные изменения в работу украинского бизнеса, 85% которого перешло в режим частичной работы или вообще прекратили функционирование, среди них 1% не планируют возобновление, а 35% ждут лучших времен.

Об этом говорится в исследовании платформы Gradus.

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Так, текущая сфера бизнеса характеризуется:

  • отраслевой трансформацией. Для многих (35% опрошенных Gradus) этот метод стал спасением для бизнеса. Наиболее популярными сферами во время войны оказалась розничная торговля пищевыми и непродовольственными продуктами;
  • меньшей загруженностью работников для одного бизнеса и большей для другого;
  • недостаточностью заказов и проблемами с логистикой;
  • недостаточной финансовой поддержкой работников и поставщиков.

Какие сложности бизнес испытывает во время войны?

В организации работы имеются следующие сложности:

  • нехватка заказов (у 50% опрошенных);
  • проблемы с логистикой (29%);
  • нехватка сырья (в 21%);
  • нехватка оплат исполненных заказов (в 20%);
  • нехватка работников (в 17%);
  • повреждены или разрушены мощности (в 14%).

Какая помощь необходима бизнесу?

Согласно запросам опрашиваемых, можно заключить, что бизнес больше всего нуждается в такой помощи от правительства, как:

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  1. Налоговые каникулы.
  2. Помощь в организации логистики.
  3. Доступ к удешевленным финансам.
  4. Помощь в продвижении продукции.
  5. Помощь в сохранении ключевых сотрудников.
  6. Техническая помощь.
  7. Размещение госзаказов на украинских предприятиях.
  8. Помощь с ускорением таможенных процедур.
  9. Консультационная помощь.
  10. Помощь с дерегуляцией.
  11. Помощь в релокации бизнеса.
  12. Помощь в организации экспорта.

Как государство добивается?

Раньше мы рассказывали по пунктам, как в Украине во время войны поддерживают бизнес Так, по инициативе правительства (законопроект №7137-д) на время военного положения для крупного бизнеса расширили возможность воспользоваться опцией единого налога:

  • лимит повышен с 10 млн до 10 млрд;
  • налог 2% от оборота;
  • снятие ограничения по количеству рабочих;
  • снятие ограничения по видам деятельности (кроме подакцизных товаров и игорного бизнеса);
  • правительство получает право определять порядок уплаты налога.

Мы также рассказывали, почему предприниматели в Крыму находятся на грани выживания и писали, какие компании работают на оккупантов.