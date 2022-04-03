Логистики нет, зарплаты платить нечем: как война разрушила бизнес в Украине

Бизнес нуждается в помощи от власти / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Война внесла существенные изменения в работу украинского бизнеса, 85% которого перешло в режим частичной работы или вообще прекратили функционирование, среди них 1% не планируют возобновление, а 35% ждут лучших времен.

Об этом говорится в исследовании платформы Gradus.

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Так, текущая сфера бизнеса характеризуется:

отраслевой трансформацией. Для многих (35% опрошенных Gradus) этот метод стал спасением для бизнеса. Наиболее популярными сферами во время войны оказалась розничная торговля пищевыми и непродовольственными продуктами;

меньшей загруженностью работников для одного бизнеса и большей для другого;

недостаточностью заказов и проблемами с логистикой;

недостаточной финансовой поддержкой работников и поставщиков.

Какие сложности бизнес испытывает во время войны?

В организации работы имеются следующие сложности:

нехватка заказов (у 50% опрошенных);

проблемы с логистикой (29%);

нехватка сырья (в 21%);

нехватка оплат исполненных заказов (в 20%);

нехватка работников (в 17%);

повреждены или разрушены мощности (в 14%).

Какая помощь необходима бизнесу?

Согласно запросам опрашиваемых, можно заключить, что бизнес больше всего нуждается в такой помощи от правительства, как:

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Налоговые каникулы. Помощь в организации логистики. Доступ к удешевленным финансам. Помощь в продвижении продукции. Помощь в сохранении ключевых сотрудников. Техническая помощь. Размещение госзаказов на украинских предприятиях. Помощь с ускорением таможенных процедур. Консультационная помощь. Помощь с дерегуляцией. Помощь в релокации бизнеса. Помощь в организации экспорта.

Как государство добивается?

Раньше мы рассказывали по пунктам, как в Украине во время войны поддерживают бизнес Так, по инициативе правительства (законопроект №7137-д) на время военного положения для крупного бизнеса расширили возможность воспользоваться опцией единого налога:

лимит повышен с 10 млн до 10 млрд;

налог 2% от оборота;

снятие ограничения по количеству рабочих;

снятие ограничения по видам деятельности (кроме подакцизных товаров и игорного бизнеса);

правительство получает право определять порядок уплаты налога.

Мы также рассказывали, почему предприниматели в Крыму находятся на грани выживания и писали, какие компании работают на оккупантов.