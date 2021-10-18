Лихоманка цін на газ у Європі: чому блакитне паливо різко стало дефіцитним

Чому ціни на газ в Європі ростуть і падають

Осінь 2021 вразила Європу газовою кризою. Ціни на блакитне паливо на вільному ринку підскочили до небувалих показників.

Найвищою була ціна у 2 тис. дол, після чого стався різкий обвал на біржі, і вартість впала на понад 35%.

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Такі рекордні коливання помітні протягом кінця літа та початку осені 2021 року.

"Сьогодні" разом з експертами розбирались, від чого залежить ціна на газові ф’ючерси та чому Європа опинилась у енергетичній пастці.

Співголова фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич у коментарі розповів, що для такого різкого стрибку цін є ряд об’єктивних та суб’єктивних факторів.

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Паніка на біржі

Не зважаючи на те, що біржові ціни сильно відірвались від реальних, фізичних значень, певна частина споживачів все одно купує блакитне паливо за близькою до цих показників ціною.

"Це ті, кому потрібен газ, ті у кого немає довготривалих контрактів або цих контрактів не вистачає. Це перш за все промислові підприємстві у Європі. Деякі з них вже заявили, що зупиняють роботу", – каже експерт.

На думку Дмитра Марунича, спрогнозувати у такій ситуації щось дуже складно, саме через специфіку біржового ринку.

"Біржі ведуть себе непрогнозовано, не знайду жодної людини ні в Україні ні за кордоном, яка б передбачила такий різкий стрибок цін", – запевнив Марунич.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко також наголошує, що ті ціни, які лякають українських обивателів – не є реальним показником.

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"Це ф’ючерси – це чиста спекуляція, парі. Ф’ючерсний ринок він досить великий і те, що ви бачите – це виключно спекулятивні ігри. Однак це відображається і на реальних цінах на газ", – зазначив Охріменко.

Незаповнені підземні сховища

Європа розпочала використання газу зі своїх підземних сховищ, запаси в яких є мінімальними за всю історію спостережень.

Блакитним паливом європейські ПСГ заповнені лише на 77,13% від загального обсягу, а 13 жовтня відбір вперше суттєво перевищив закачування і цей процес триває надалі.

"Ці об’єктивні причини є, були і залишатимуться. А є суб'єктивні – це паніка на ринку", – зазначив Марунич і наголосив, що рівень наповненості ПСГ є одним з головних показників.

Різке зростання попиту

На думку Олександра Охріменка, основною причиною коливань цін на газ стала коронакриза 2020 року.

"У минулому році ціна на газ впала нижче 100 доларів, оскільки непрацювали майже цілі країни. У цьому році таких локдаунів вже не було і ринок ожив і різко виріс попит на енергоносії і не лише у Європі", – сказав експерт.

За словами Охріменка, ця ситуація спричинила звичайний дефіцит на спотовому ринку газу, оскільки основним споживачем блакитного палива є промисловість, а не населення.

Корекція ринку

На думку Дмитра Марунича, корекція ринку має обов’язково відбутися, оскільки ця ситуація може спричинити зворотній ефект.

"Європейська економіка не витримає таких цін, тобто ситуація буде поступово покращуватись. Думаю, що довго це не може тривати, оскільки якщо зупиниться частина європейської промисловості, об’єктивно впаде попит на газ і ціни підуть у зворотній бік", – каже експерт.

За словами Марунича, виробникам також не вигідні такі величезні ціни, оскільки потім буде так званий "відкат" і корекція має статися приблизно через 3-6 місяців.

Олександр Охріменко розповів, що стосовно корекції ринку є зовсім різні прогнози. Деякі експерти наголошують, що ціни на газ нормалізуються протягом місяця, а хтось вважає, що лише через півроку.

"Оскільки ціна різко почала рости, вона може так само різко впасти. Неможливо точно сказати", – каже президент Українського аналітичного центру.

Отже, основними причинами зниження чи зростання ціни на газ співголова фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич вважає:

психологічні характеристики;

заповненість сховищ,

очікування продавців;

стан європейської промисловості;

обсяг споживання газу у ЄС;

спроможність поставити газ іншими шляхами;

погодні умови.

"Всі ці фактори – це правда. Фактор "Північного потоку-2" також не варто списувати. Він, очевидно, не такий, яким його намагаються представити, однак "Газпром" також гравець в цьому контексті",- розповів експерт.

Раніше "Сьогодні" писали, що газопровід "Північний потік-2" дійсно може мати свій вплив на цю ситуацію, хоч і не прямий.

За словами фінансового аналітика Олексія Лупоносова, Росія намагається використати ситуацію в Європі на свою користь, щоб якнайшвидше запустити "Північний потік-2".

Коли газогін може отримати сертифікацію, читайте в нашому матеріалі.