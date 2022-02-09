Пільговому розмитненню настав кінець: що чекає "євробляхерів" на українських дорогах

Що буде із порушниками з 9 лютого / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні з 9 лютого завершився останній етап пільгового розмитнення авто на європейських номерах, так званих "євроблях" для учасників АТО/ООС.

Про це свідчать закони України від 15.04.2022 №1402-IX и 1403-IX, термін дії яких сплив 8 лютого.

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Це означає, що з 9 числа усі машини, що були завезені до України під час дії режиму тимчасового ввезення або транзиту і досі не пройшли належне митне оформлення або не були вивезені за межі країни – вважаються такими, що порушують закон.

За таке порушення передбачене притягнення до адміністративної відповідальності відповідно до Митного кодексу, тобто "євробляхерів" каратимуть штрафами.

Якими будуть штрафи?

Стягнення за порушення режиму тимчасового ввезення становлять від 850 грн до 170 тисяч гривень, а в деяких випадках можлива навіть конфіскація:

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порушення режиму не більше ніж на 3 дні – попередження або штраф 850 грн;

терміном від 3 до 10 діб, а також повторне порушення і випадок, якщо особа притягувалася до відповідальності за таке правопорушення протягом року – 5,1 тис. грн;

порушення режиму від 10 до 20 діб – стягнення 17 тис. грн;

від 20 до 30 діб – штраф 85 тис. грн;

понад 30 діб, втрата, розукомплектування – 170 тис. грн або конфіскація авто.

Також передбачені штрафи за порушення термінів транзиту:

менше 1 доби – попередження або штраф 170 грн;

від 1 до 10 діб – штраф 3,4 тис. грн;

від 10 до 20 діб – штраф 8,5 тис. грн ;

від 20 до 30 діб, видача без дозволу – 85 тис. грн;

понад 30 діб, втрата, розукомплектування – 170 тис. грн або конфіскація машини.

Варто нагадати, що перший етап "легалізації євроблях" завершився ще 11 листопада.

Розмитнення подорожчало

В Україні сильно подорожчало розмитнення автомобілей із Європи та Кореї. Вся справа в тому, що тепер усі авто оцінюються за спецкаталогом, де вказана середня вартість кожної машини.

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Через це варто очікувати подальшого подорожчання на рівні 20% і головну роль відіграватиме саме та ціна, яка закладена у каталозі.

Вартість зросла і через збільшення попиту, деякі машини набули шаленої популярності на внутрішніх ринках Європи та Азії.

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