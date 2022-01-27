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В Україні сильно подорожчало розмитнення авто з Європи – скільки доведеться платити

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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27 січня, 18:56
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Розповідаємо, чому в Україні так сильно подорожчало розмитнення авто з Європи та Азії
Скільки доведеться віддати за розмитнення цього року
Скільки доведеться віддати за розмитнення цього року

В Україні сильно подорожчало розмитнення автомобілів з Європи та Кореї. Тепер такі авто оцінюються за спецкаталогом, де вказана середня вартість кожної машини.

Про це повідомляють "ТСН".

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Очікується, що подорожчання становитиме не менше 20% і саме ціна, зазначена у спеціальному каталозі, грає головну роль формуванні кінцевої суми.

Ціна так сильно зросла тому, що ціни на авто на європейському та корейському ринку піднялися. Зазначається, що тепер більшість машин, на які європейці раніше навіть не дивилися – користуються величезним попитом.

Ще однією причиною подорожчання розмитнення є фактичний простій перекупників. У них почало йти набагато більше часу на те, щоб знайти, привезти в Україну і розмитнити потрібне авто.

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Також наголошується, що автомобілі, куплені в Україні теж виросли в ціні.

Оподаткування автомобілів

З 1 січня в Україні запрацювала нова система оподаткування авто. Тепер платити за свою машину змушені власники автомобілів:

  • які мають вік не більше 5 років;
  • які коштують не менше 200 мінімальних зарплат (раніше сума була 375 мінімалок).

Податок складає 25 тисяч гривень і платити його потрібно один раз на рік.

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