Kyivstar дозволив безоплатно дзвонити на деякі номери: як підключити послугу

Абоненти Kyivstar можуть безоплатно телефонувати на один обраний номер / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку воєнного стану українські мобільні оператори скасували плату за деякі послуги, надали знижки або створили нові.

Тепер клієнти Kyivstar можуть вибрати один номер і телефонувати на нього без поповнення рахунку й без хвилин у тарифі. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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У чому суть послуги, та як її підключити

Абоненти у рамках послуги "Ми разом" можуть обрати один номер Kyivstar та дзвонити на нього без плати за ці дзвінки.

Тобто, якщо на рахунку не буде коштів, чи плату за тариф не знімуть з будь-яких причин, зателефонувати на один обраний номер все одно можна. І за це додатково не знімуть гроші.

Підключити послугу можна кількома способами:

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зробити це у "Мій Київстар";

надіслати запит із обраним номером;

зателефонувати на спеціальний номер.

Щоб змінити обраний номер, потрібно відключити послугу, а потім знову підключити, тільки вже з новим номером. Змінювати його можна раз на місяць.

"Послуга діє по всій Україні, за винятком тимчасово окупованих територій. А за кордоном діятимуть умови роумінгу", – додали в компанії.

Деякі українці отримають безкоштовні послуги від Kyivstar

Раніше ми розповідали, що Kyivstar протягом двох місяців – квітня і травня – нараховуватиме безкоштовні бонуси абонентам від 60 років та людям з інвалідністю.

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Усім абонентам цього оператора від 60 років та людям з інвалідністю, які користуються тарифами "Дзвінки для батьків" та "Інтернет для батьків", зарахують додаткові пакети послуг безплатно.

"Ваші близькі можуть отримати 100 бонусних хвилин для дзвінків на інші мережі, а також 5 Гб мобільного інтернету", – йдеться у повідомленні.

Такі бонуси будуть зараховані протягом квітня і травня. У пресслужбі кажуть, що така акція пов'язана зі значним зростанням у користуванні як дзвінками, так і мобільним інтернетом.

Також ми писали про те, що Vodafone зробив безкоштовною послугу для українців, яких примусово вивезли до Росії чи Білорусі, та про безкоштовні послуги від європейських мобільних операторів для українських переселенців.