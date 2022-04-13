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Деякі українці отримають безкоштовні послуги від Kyivstar – кому пощастить

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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13 квітня, 14:39
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Розповідаємо, кому з українців мобільний оператор Kyivstar надасть безкоштовний додатковий пакет послуг
Kyivstar нараховуватиме безкоштовні хвилини та гігабайти
Kyivstar нараховуватиме безкоштовні хвилини та гігабайти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану в Україні оператори мобільного зв'язку тимчасово надають безкоштовні послуги своїм клієнтам. Kyivstar протягом двох місяців – квітня і травня – нараховуватиме безкоштовні бонуси абонентам від 60 років та людям з інвалідністю.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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Що Kyivstar пропонує своїм клієнтам

Усім абонентам цього оператора від 60 років та людям з інвалідністю, які користуються тарифами "Дзвінки для батьків" та "Інтернет для батьків", зарахують додаткові пакети послуг безоплатно.

"Ваші близькі можуть отримати 100 бонусних хвилин для дзвінків на інші мережі, а також 5 Гб мобільного інтернету", – йдеться у повідомленні.

Такі бонуси будуть зараховані протягом квітня і травня. У пресслужбі кажуть, що така акція пов'язана із значним зростанням у користуванні як дзвінками, так і мобільним інтернетом.

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"Кількість дзвінків під час війни зросла у півтора раза, а використання мобільного інтернету – майже на третину", – зазначають у Kyivstar.

Які тарифи Kyivstar, Vodafone і lifecell найдешевші

Раніше "Сьогодні" розповідали, що найдешевший тариф Kyivstar75 грн. Як зазначають у компанії, перейти на цей тариф можуть тільки абоненти віком від 60 років і люди з інвалідністю I–III групи.

Найменша ціна за пакет для мобільного зв'язку в оператора Vodafone – 120 грн. Він орієнтований на користування соціальними мережами та різними мобільними застосунками. А lifecell просять за найдешевший пакет 70 грн.

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Також ми писали про те, що Vodafone зробив безкоштовною послугу для українців, яких примусово вивезли до Росії чи Білорусі, та про безкоштовні послуги від європейських мобільних операторів для українських переселенців.

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