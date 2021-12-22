Квартира у прибутковому будинку: що приваблює українців у такому житлі

Жителям пропонують готельне обслуговування та рум-сервіс / Фото: Колаж: Сьогодні

До 2025 року в Україні може більш ніж в 2 рази зрости попит на прибуткові будинки різних форматів. Наразі вони популярні у великих містах, де є велика потреба в довгостроковій оренді житлових приміщень.

За словами співзасновника та керуючого партнера компанії INSPI Development Володимира Семенцова, у 2021 році популярність найму апартаментів у таких будинках становить близько 10%.

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У той же час, у цьому сегменті обмежена пропозиція – вона може задовольнити не більше 20% орендарів. Проте, поступово кількість орендарів, що переорієнтуватимуться на прибуткові будинки, зростатиме.

"До 2025 року кількість прибуткових будинків у великих регіональних центрах може зрости з наявних 1000 номерів до 2000-3000 апартаментів (близько 30 прибуткових будинків), левова частка з яких буде сконцентрована в Києві (понад 40%), Львові та Одесі (близько 25-30%)", – зазначив Володимир Семенцов.

Чому українці обирають таке житло?

Однією із переваг є можливість "готельного" обслуговування. Винаймаючи такі квартири українець отримує ще і рум-сервіс, ресепшн, клінінг. Також там закрита територія, паркінг та інші зручності. Наприклад, у таких комплексах є ще і додаткові об’єкти інфраструктури формату live-work-play: кав'ярні, фітнес-зали, магазини і тд.

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"Потенційні наймачі апартаментів в прибуткових будинках налаштовані отримати максимальний комфорт від проживання, починаючи від прибирання в номері, можливості дистанційної роботи, закінчуючи відпочинком у кав’ярні прямо в будинку. Саме тому забудовники, що планують реалізовувати проєкти в цьому сегменті нерухомості, намагатимуться втілити всі наявні переваги життя в новобудовах, додавши елементи суто готельного сервісу", - підкреслив він.

Семенцев вважає, що розвиток прибуткових будинків залежатиме від інвестиційної привабливості, як для девелопера, так і приватних інвесторів та рівня платоспроможного попиту.

Крім того, він зазначає, що прожиття в прибуткових будинках є дорожчим, ніж найм квартири. Проте, рівень комфорту та наявні додаткові переваги суттєво впливають на популярність такого типу житла. Вартість проживання в апартаментах, співставних з площею 1-кімнатної квартири, залежно від класу об’єкта може бути дорожчим на 30-40%.

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"Орендарі винаймають уже готові, облаштовані меблями і технікою апартаменти, а, наприклад, оренда квартири в новобудові дуже часто пов’язана з довготривалим ремонтом інших помешкань у будинку. Звісно, не варто розраховувати, що прибуткові будинки витіснять класичну оренду квартир, проте у найближчі кілька років вони можуть стати вагомою альтернативою для потенційних орендарів", - каже Семенцов.

Подорожчання квартир

В Україні на 9,6% подорожчали квартири, які виставили на продаж на вторинному ринку житла. Якщо у жовтні вони коштували $901/м2, то у листопаді вже – $988/м2.

Загалом в Україні подорожчали:

1-кімнатні квартири – на 5,3% (з $951/м2 до $1001/м2),

2-кімнатні квартири – на 7,3% (з $860/м2 до $923/м2);

3-кімнатні квартири – на 10,2% (з $879/м2 до $968/м2);

4-кімнатні квартири – на 12,8% (з $1227/м2 до $1308/м2).

Раніше ми повідомляли, що наступного року у Києві прогнозують стрімке підвищення вартості оренди житла. Його можна чекати вже навесні 2022 року.

Нагадаємо, разом з експертом ми розбиралися, що входить до прибудинкової території, які права на неї мають власники будинку та хто має за неї платити.