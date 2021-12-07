Машиніст, що курить і непрацюючі двері: українця обурив стан електрички "Укрзалізниці"

Продавці пропонували пасажирам ковбасу та штани / Фото: Колаж: Сьогодні

Українця здивував стан електрички "Укрзалізниці" сполученням Київ-Бобровиця. У вагоні було тепло, але частина дверей були зламаними.

Про це написав журналіст Олександр Рудоманов.

Реклама

Він 30 листопада приїхався електричкою №6914, яка відправляється із станції "Дарниця" та проаналізував, в яких умовах українцям доводиться подорожувати Україною.

Фото: facebook.com/sasko.laps

Знайшов Рудоманов у поїздці лише два плюси: тепло всередині вагону та продаж продуктів харчування та одягу. Там продавці пропонували пасажирам – ковбасу та штани.

Реклама

Фото: facebook.com/sasko.laps

Фото: facebook.com/sasko.laps

А ось мінусів у такій поїздці набагато більше:

Реклама

Частина електронних табло не працює.

Частина дверей не відкривається.

Немає води в туалетах.

Машиніст курить з кабіни по станції.

Обмальовані вагони в середині.

Не оголошують зупинки.

Фото: facebook.com/sasko.laps

НП в поїзді "Укрзалізниці"

Хулігани закидали камінням новий "Дунайський експрес" сполученням Одеса – Ізмаїл.

На відеореєстраторі видно, що група підлітків поблизу Іванківського шляхопроводу, обкидала абсолютно новий дизель-поїзд камінням.

Внаслідок хуліганських дій пошкоджено вікно вхідних дверей поїзда.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця" запускає потяг найдовшим маршрутом Маріуполь — Рахів. Він почне діяти з 12 грудня.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" відновила рейси до Європи. Нині українці можуть подорожувати до п'яти європейських країн.