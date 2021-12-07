Курящий машинист и неработающие двери: украинца возмутило состояние электрички "Укрзализныци"

Продавцы предлагали пассажирам колбасу и штаны / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинца удивило состояние электрички "Укрзализныци" сообщением Киев-Бобровица. В вагоне было тепло, но часть дверей были сломаны.
Об этом написал журналист Александр Рудоманов.
Он 30 ноября приехался на электричке №6914, которая отправляется со станции "Дарница" и проанализировал, в каких условиях украинцам приходится путешествовать по Украине.
Нашел Рудоманов в поездке всего два плюса: тепло внутри вагона и продажа продуктов питания и одежды. Там продавцы предлагали пассажирам – колбасу и штаны.
А вот минусов в такой поездке гораздо больше:
- Часть электронных табло не работает.
- Часть дверей не открывается.
- Нет воды в туалетах.
- Машинист курит из кабины на станции.
- Обрисованные вагоны внутри.
- Не объявляют остановки.
ЧП в поезде "Укрзализныци"
Хулиганы забросали камнями новый "Дунайский экспресс сообщением Одесса – Измаил.
На видеорегистраторе видно, что группа подростков вблизи Иванковского путепровода оббрасывала совершенно новый дизель-поезд камнями.
В результате хулиганских действий повреждено окно входной двери поезда.
Ранее мы сообщали, что "Укрзализныця" запускает поезд по самому длинному маршруту Мариуполь – Рахов. Он начнет курсировать с 12 декабря.
Напомним, что "Укрзализныця" возобновила рейсы в Европу. Сейчас украинцы могут путешествовать в пять европейских стран.