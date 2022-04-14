Курс нижчий за довоєнний: що відбувається з євро та злотим 14 квітня

Євро та злотий знову падають / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України розрахував новий курс євро та злотого на четвер, 14 квітня.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

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Порівняно із попереднім банківським днем, євро впав на 9 копійок, курс єдиної європейської валюти становить 31,69 грн. Польський злотий також знизився, але лише на одну копійку, курс становить 6,82 грн.

А офіційний курс долара залишається замороженим Національним банком, станом на 24 лютого 2022 року, коли РФ почала повномасштабну війну проти України і становить 29,25 грн/долл.

Коли "розморозять" курс долара?

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук у національному телемарафоні розповів, що офіційний курс долара буде в такому стані щонайменше до кінця війни, тобто – скасування воєнного стану в країні.

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А після перемоги, поступово, Україна почне повертатись до до звичного режиму плаваючого обмінного курсу. Також Нацбанк поступово зніматиме адмінобмеження та скорочуватиме свою участь на ринку.

Усе це має відбуватись дуже обережно і поступово, щоб уникнути різких змін і потрясінь економічної системи. Тому для відновлення роботи системи після війни знадобиться певний час.

"Сьогодні" також писали, чому українці масово позбавляються готівкового долару і розповідали, чого чекати від курсу валют після закінчення війни з Росією.