Курс долара зафіксовано: яка ситуація на ринку валют 25 лютого

Курс валют 25 лютого / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 25 лютого, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 29,25 грн;

1 євро – 33,17 грн;

1 злотий – 7,29 грн;

10 російських рублів – 3,64 грн.

У звʼязку з початком повномасштабної війни на території України НБУ зафіксував курс 24 лютого. Тож курс вищезгаданих валют не змінився.

Реклама

Що було з курсом долара та євро на міжбанку

24 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 29,80-29,95 гривні.

О 16:59 за Києвом середні курси валют на міжбанку були такими:

долар США – 29,80-29,95 гривні;

євро – 33,22-33,39 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 29,35-30,94 гривні. Євро купують за 33,11 гривні, продають за 34,96 гривні.

Реклама

На "чорному" ринку долар торгується за 30,15-31,00 гривні, євро тільки купують за 32 гривні.

Банки встановлюють обмеження

НБУ запевнив, що банківська система під час війни продовжуватиме роботу, але є кілька нюансів:

введено обмеження на зняття готівки обсягом 100 тис. грн на день, крім виплат зарплат та соціальних виплат;

на день, крім виплат зарплат та соціальних виплат; заборона видачу готівки з рахунків клієнтів у іноземній валюті;

обмежень на безготівкові розрахунки наразі немає;

доступ до сейфових скриньок зберігається.

Нагадаємо, вночі 24 лютого по всій країні лунали вибухи. На мирні міста падали ракети, з Криму пішли танки, сухопутне вторгнення у напрямку Харкова, Києва.

Реклама

Раніше ми писали, що ПриватБанк скасував комісію за зняття та переказ грошей.