Курс долара набирає обертів: що відбувається з валютою на чорному ринку

Скільки коштує долар 26 червня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вихідний день 26 червня змусив долар зрости в ціні. За день валюта подорожчала на 5 коп. у продажі.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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Так, оновлені дані станом на ранок неділі, 26 червня, показують, що середній курс продажу долара становить 35,50 грн (25 червня – 35,45 грн), а купівлі – 35,40 грн (25 червня – 35,34 грн).

Динаміка курсу долара 26 червня / Фото: скріншот

Найнижчий курс продажу, який нам вдалося знайти, – 35,45 грн/дол., а найвищий – 35,9 грн/дол.

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Де українцям вигідніше купувати долари

Раніше доктор економічних наук Василь Фурман розповів "Сьогодні" в ексклюзивному матеріалі, що Національний банк зняв дуже багато обмежень на готівковому ринку і курс у більшості банків зрівнявся із показником на чорному ринку.

Це означає, що не варто ризикувати та зв'язуватися зі спекулянтами, а звертатися з питаннями купівлі та продажу валюти лише у банки чи легальні обмінники.

Тим, хто ще не вирішив, що робити зі своїми заощадженнями, експерт порадив вкласти гроші у військові облігації. Цим ви зробите свій внесок у перемогу над ворогом і ще й отримаєте прибуток.

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Як розповів раніше в коментарі "Сьогодні" фінансовий аналітик Олексій Кущ, до курсу, який є наразі, у найближчі пів року може додатися ще 15% – девальвація. Восени стрибок курсу до 40 грн/дол. Кущ вважає абсолютно реальним.

Раніше ми писали, які схеми шахрайства з валютою вигадали аферисти в Україні.