Доллар пошел на спад: сколько стоит валюта на черном рынке

Рассказываем, сколько стоит доллар у спекулянтов 25 июня

Сколько стоит доллар 25 июня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

25 июня стоимость доллара снизилась. В продаже курс упал на 2 копейки, а в покупке – на 1 коп.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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Так, обновленные данные по состоянию на утро субботы, 25 июня, показывают, что средний курс продажи доллара составляет 35,45 грн (24 июня – 35,47 грн), а покупки – 35,34 грн (24 июня – 35,35 грн).

Динамика стоимости доллара 24-25 июня / Фото: скриншот

Самый низкий курс продаж, который нам удалось найти, – 35,4 грн/долл., а самый высокий – 35,95 грн/долл.

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Чего ждать от курса в ближайшее время?

Как рассказал ранее в комментарии "Сегодня" финансовый аналитик Алексей Кущ, к настоящему курсу ближайшие полгода может добавиться еще 15% девальвации. Осенью прыжок курса до 40 грн/долл. Кущ считает абсолютно реальным.

И впоследствии гривня вряд ли укрепится выше 30 грн/долл. – по словам экономиста, это уже практически невозможно.

"Мало того, что это невозможно, это еще и нежелательно. Потому что восстановление экономики – это повышенный спрос на импорт, прежде всего технологический и инвестиционный. Плюс нам нужно будет поддерживать своих экспортеров, для чего нужна небольшая плавная девальвация", – поясняет Кущ.

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Ранее мы рассказывали, почему гривню ждет неизбежное падение, а также, какую замену доллару и евро нашли в Украине.