Купив довідку й отримав сюрприз: чим обернулася для українця спроба відкосити від армії

27-річний харків'янин спробував уникнути мобілізації та виїхати за кордон / Фото: VoxUkraine, , Колаж: Сьогодні
23 травня в пункті пропуску "Солотвино" Закарпатської області прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон.
Як повідомили на сайті Держприкордонслужби, 27-річний українець спробував з підробленими документами виїхати з України в Румунію.
Йдеться про фіктивний документ військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. Згодом харків’янин зізнався, що купив собі фальшиву довідку.
За словами затриманого, він придбав фейковий документ у соцмережах. Покупка обійшлася йому в 2600 доларів, або більш ніж у 100 тис. грн (за курсом валюти на чорному ринку).
За фактом підроблення документів та ухиляння від призову за мобілізацією чоловікові загрожує штраф 850 грн, обмеження волі до 2 років або ув’язнення на той самий строк.
Пільги для дітей УБД
Раніше "Сьогодні" розповідали, які пільги можуть отримати учасники бойових дій та їхні діти і які документи для цього потрібні. За інформацією Міністерства освіти і науки України, УБД та їхні діти, що навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, мають право на допомогу в отриманні освіти.
Право на пільги припиняється, коли навчання в таких закладах освіти завершується або людині виповнюється 23 роки. Мовиться про таку допомогу:
- повна або часткова оплата навчання коштом державного та місцевих бюджетів;
- пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;
- соціальні стипендії;
- безоплатне забезпечення підручниками;
- безоплатний доступ до інтернет-мережі, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;
- безоплатне проживання в гуртожитку.
Окрім цього, претендувати на спеціальні пенсії можуть учасники територіальної оборони в Україні зі статусом ветерана війни.
Тим часом на платформі "Дія" повернули одну з важливих послуг для внутрішньо переміщених осіб.