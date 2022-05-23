Купив довідку й отримав сюрприз: чим обернулася для українця спроба відкосити від армії

27-річний харків'янин спробував уникнути мобілізації та виїхати за кордон / Фото: VoxUkraine, , Колаж: Сьогодні

23 травня в пункті пропуску "Солотвино" Закарпатської області прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон.

Як повідомили на сайті Держприкордонслужби, 27-річний українець спробував з підробленими документами виїхати з України в Румунію.

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Йдеться про фіктивний документ військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. Згодом харків’янин зізнався, що купив собі фальшиву довідку.

За словами затриманого, він придбав фейковий документ у соцмережах. Покупка обійшлася йому в 2600 доларів, або більш ніж у 100 тис. грн (за курсом валюти на чорному ринку).

За фактом підроблення документів та ухиляння від призову за мобілізацією чоловікові загрожує штраф 850 грн, обмеження волі до 2 років або ув’язнення на той самий строк.

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Пільги для дітей УБД

Раніше "Сьогодні" розповідали, які пільги можуть отримати учасники бойових дій та їхні діти і які документи для цього потрібні. За інформацією Міністерства освіти і науки України, УБД та їхні діти, що навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, мають право на допомогу в отриманні освіти.

Право на пільги припиняється, коли навчання в таких закладах освіти завершується або людині виповнюється 23 роки. Мовиться про таку допомогу:

повна або часткова оплата навчання коштом державного та місцевих бюджетів;

пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;

соціальні стипендії;

безоплатне забезпечення підручниками;

безоплатний доступ до інтернет-мережі, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;

безоплатне проживання в гуртожитку.

Окрім цього, претендувати на спеціальні пенсії можуть учасники територіальної оборони в Україні зі статусом ветерана війни.

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Тим часом на платформі "Дія" повернули одну з важливих послуг для внутрішньо переміщених осіб.