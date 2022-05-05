Криза захлисне весь світ – як війна в Україні вдарить по економіці США та ЄС

Хто вийде переможцем зі світової кризи після війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Американська економіка ставатиме все сильнішою і приваблюватиме інвесторів, а от Європу навпаки, чекає певний занепад.

Про це в інтерв’ю "Сьогодні" розповів економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ.

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За його словами, війна в Україні призвела до глобальної континентальної кризи у Європі. Наприклад, Німеччина очікувала, що зростання після пандемічної кризи в неї становитиме близько 6%, а зараз цей показник скоротили до 2%.

"Європа перебуватиме в кризі, а Росія під тиском санкцій перебуватиме в жорсткій кризі. Певним чином криза позначається на азійських країнах, в тому числі на Китаї", – розповідає експерт.

Америка стане країною "економічного драйву", заявив економіст. Головною причиною цього Кущ вважає те, що США в умовах нинішньої кризи, яка напряму пов’язана з обмеженістю енергоресурсів, має більше власних ресурсів, ніж їй потрібно.

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"Якщо взяти глобальні економіки, то ми бачимо, що тільки США має профіцит енергетичних ресурсів. Американцям повністю вистачає власних ресурсів і вони можуть ще й експортувати їх і допомагати Європі", – каже аналітик.

Тому темпи зростання економіки Сполучених Штатів будуть вкрай високими, а Європи, навпаки, загальмують.

Китай також зачепить економічна криза. Кущ наголошує, що фактор енергоресурсів виходить на перший план і в цьому плані американський долар знову виграє.

Що це означає для українців?

Для простих громадян це означає, що долар залишається стабільною валютою і золотим стандартом, у якому можна тримати заощадження.

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"Кількасот доларів під подушкою не завадить", – каже Кущ і радить не міняти долари.

Також експерт підкреслив, що долар буде набагато міцнішою валютою, ніж євро.

"Сьогодні" також писали, який курс долара встановили українські банки і розповідали, що відбувається з валютою на чорному ринку.