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Где с выгодой обменять доллар: курс в ПриватБанке, Ощадбанке, Monobank и ПУМБ

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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5 мая, 16:57
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Рассказываем, какой курс доллара установили украинские банки на четверг, 5 мая
Курс доллара в банках 5 мая
Курс доллара в банках 5 мая / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинские банки обновили курс валют на 5 мая. Продавать наличные доллары можно, хотя и определенный период с начала военного положения это было запрещено.

"Сегодня", на основе информации со специализированного сайта "Минфин" рассказывает, сколько стоит доллар в банках 5 мая.

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Где выгодно купить доллар

Следовательно, курс доллара в четверг в банках такой:

  • ПриватБанк – 30,50/32,18 грн (покупка/продажа);
  • Monobank – 29,50/30,50 грн (карточный курс);
  • Альфа-Банк – 32,00/32,17 грн;
  • Райффайзен Банк – 32,00/32,17 грн;
  • Ощадбанк – 31,40/32,18 грн;
  • ПУМБ – 31,80/32,18 грн.

При этом средний курс в банках Украины на 5 мая таков: 31,80/32,18 грн (покупка/продажа).

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Что происходит на черном рынке

"Сегодня" рассказывали, что на 19:00 4 мая средний курс продажи доллара на черном рынке составил 33,42 грн/долл, а курс покупки – 33,09 грн/долл.

Минимальный курс продажи колеблется около 33,20 грн/долл, а самый высокий курс среди предложений – 33,80 грн/долл.

Что было бы, если бы курс доллара не был зафиксирован

Напомним, что Национальный банк Украины с начала военного положения заморозил официальный курс доллара в Украине, и сейчас он составляет 29,25 грн/долл.

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Если бы курс доллара не был зафиксирован, то сейчас мы увидели бы, как миллиарды долларов вывозились бы именно через межбанковский валютный рынок. И мы бы сейчас видели курс не 34 грн за доллар, а 90 или 100 грн.

Прямо сейчас из крупного бизнеса никто не может вывести капиталы из Украины. Это срабатывает на то, что валютный потенциал, так сказать, никуда не улетучивается и сохраняется внутри страны.

Об этом рассказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ. О том, каким будет доллар после войны, вытеснит ли он евро и другие вопросы читайте в нашему интервью с экономистом.

Раньше мы тоже рассказывали, почему индекс доллара бьет все рекорды, а также писали, что евро упал ниже психологической отметки.

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