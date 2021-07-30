Криза позаду? Економіка України зросте за три роки

Прогнози Національного банку не завжди збігаються з очікуваннями міжнародних фінансових організацій

У НБУ чекають помітного зростання економіки / Фото: Сьогодні, REUTERS/Arnd Wiegmann

Українська економіка повернулася до зростання, ВВП продовжить підвищуватися і вже в цьому році подолає докризовий рівень (2019 року). Очікується, що зростання ВВП складе:

3,8% за підсумками 2021 роки;

4% за підсумками 2022 роки;

4% за підсумками 2023 року.

Такі прогнози містяться в оновленому інфляційному звіті Національного банку України (НБУ).

Чому зростає ВВП

У 2021 року економіку оживляє зростання споживання і сприятливі умови зовнішньої торгівлі. Ці фактори компенсують втрати, яких зазнала Україна через зимових і весняних локдаунов.

У наступні два роки до драйверів, підживлюють економіку в цьому році, приєднаються користуються значним попитом на товари українського експорту та пожвавлення інвестиційної діяльності підприємств, вважають у Нацбанку.

Інші прогнози зростання ВВП

очікування Світового банку на 2021 рік повністю збігаються з прогнозами НБУ – 3,8%. Але на наступні два роки в СБ дивляться менш оптимістично – плюс 3,1% щорічно.

Найпозитивніші очікування містяться в консенсус-прогнозі Мінекономіки. Опитані відомством експерти вважають, що в 2021 році економіка України зросте на 4,1%.

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Гірше за всіх зростання української економіки в 2021 році оцінює Європейський банк реконструкції і розвитку ( ЄБРР) – всього на рівні 3%.

Нагадаємо, раніше Держстат перелічив втрати України за 2020 рік і прийшов до висновку, що падіння ВВП склало 4%. За підсумками 2020 року інфляція склала 5%.

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