Кризис позади? Экономика Украины вырастет за три года

Прогнозы Национального банка не всегда совпадают с ожиданиями международных финансовых организаций

В НБУ ждут заметного роста экономики / Фото: Сегодня, REUTERS/Arnd Wiegmann

Украинская экономика вернулась к росту, ВВП продолжит повышаться и уже в этом году преодолеет докризисный уровень (2019 года). Ожидается, что рост ВВП составит:

3,8% по итогам 2021 года;

4% по итогам 2022 года;

4% по итогам 2023 года.

Такие прогнозы содержатся в обновленном инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ).

Почему растет ВВП

В 2021 году экономику оживляет рост потребления и благоприятные условия внешней торговли. Эти факторы компенсируют потери, которые понесла Украина из-за зимних и весенних локдаунов.

В следующие два года к драйверам, подпитывающим экономику в этом году, присоединятся значительный спрос на товары украинского экспорта и оживление инвестиционной деятельности предприятий, считают в Нацбанке.

Другие прогнозы роста ВВП

Ожидания Всемирного банка на 2021 год полностью совпадают с прогнозами НБУ – 3,8%. Но на следующие два года в ВБ смотрят менее оптимистично – плюс 3,1% ежегодно.

Самые позитивные ожидания содержатся в консенсус-прогнозе Минэкономики. Опрошенные ведомством эксперты считают, что в 2021 году экономика Украины вырастет на 4,1%.

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Хуже всех рост украинской экономики в 2021 году оценивает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – всего на уровне 3%.

Напомним, ранее Госстат пересчитал потери Украины за 2020 год и пришел к выводу, что падение ВВП составило 4%. По итогам 2020 года инфляция составила 5%.

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