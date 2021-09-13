Кредит "до зарплати". Фінкомпанії масово видають онлайн-позики, але є недолік

Компанії більше грошей видають "вживу", ніж в онлайн-форматі / Фото: Колаж: Сьогодні

Фінансові компанії видають на 52% менший кредит в онлайн-форматі, ніж в оффлайн. У той же час на фінансовому ринку все більше компаній переходять на обслуговування в онлайн-режимі.

Як повідомив начальник управління нагляду за фінансовими компаніями НБУ Олександр Залєтов, середня сума одного кредиту, що видається фінкомпаніями становить 4,2 тис грн, а "вживу" – 6,4 тис грн, передає "Мінфін".

Лише за квітень-червень поточного року небанківські фінансові компанії видали фізичним особам кредитів на 16,4 млрд грн. Це рівно вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Кредити "до зарплати"

Фінкомпанії видають громадянам невеликі суми на короткі терміни під сотні відсотків річних. За даними НБУ, майже 60% від суми кредитів, виданих за 2 квартал це саме такі позики терміном до 31 дня. Це майже 10 млрд грн. А ще 20% небанківських кредитів видаються на строк 31-92 дня, тобто до 3 місяців.

Крім того, в першому півріччі 2021 року українські мікрофінансові організації видали понад 7 млн швидких кредитів на 31,6 млрд. Це на 43% більше ніж в минулому году. в 2020 році сума кредитів склала 22 млрд грн.

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"ПриватБанк" продає кредити клієнтів

Як розповіли в ПриватБанку, продавати будуть ті кредити, які класифіковані як безнадійні. Незважаючи на проведену роботу з клієнтами, використовуючи всі законні інструменти, вони так їх і не виплатили.

Портфель для продажу включає кредити, списані за рахунок сформованих резервів під кредитні збитки. Якщо у позичальників немає іншої заборгованості перед банком, крім заборгованості по кредитній карті, і вони не користуються його розрахунковими і депозитними послугами.

Права вимоги за такими портфелями будуть запропоновані на голландському аукціоні і включатимуть лише тіло кредиту і нараховані відсотки.

Як вже писали "Сьогодні", в Україні почастішали випадки злому фінансового додатки Приват24 – все більше жертв повідомляють про шахраїв. Одні з найпоширеніших варіантів – фішинг і дзвінки.

Однак часто відбуваються збої і в самому банку, без "допомоги" шахраїв. так, ПриватБанк самостійно поміняв код доступу до картки одного з клієнтів банку, коли той був за кордоном.