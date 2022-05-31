Стосуються майже кожного. Три головних нововведення у червні

У червні у кількох сферах відбудуться зміни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У перший місяць літа громадяни України відчують низку змін, які стосуються гаманця майже кожного.

Редакція "Сьогодні" зібрала інформацію про те, до чого варто підготуватися українцям з 1 червня.

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Зміни у банках

Після 24 лютого більшість українських банків запровадили кредитні канікули. У деяких вони тривали місяць, у деяких – три місяці. 1 червня збігає термін кредитних канікул, тож для клієнтів низки банків дещо зміниться.

У ПриватБанку пропонують натомість пільги – вдвічі знижену відсоткову ставку для клієнтів до кінця серпня. Особливі умови обслуговування залишать лише для військовослужбовців та людей, що постраждали від військової агресії Росії. Для мобілізованих громадян кредитні канікули триватимуть до закінчення воєнного стану.

Monobank за останні місяці продовжував стягувати з клієнтів комісії та відсотки, але за зниженими ставками. Після 1 червня кредитні канікули остаточно не діятимуть у банку, але до закінчення воєнного стану впровадили знижену ставку за всіма кредитними продуктами у розмірі 1,6% на місяць.

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В Ощадбанку вирішили продовжити кредитні канікули за картковими рахунками, але з умовами. Відсоткова ставка буде в розмірі 50% від визначеної в договорі, а обов’язковий платіж – 2% від суми використаних коштів. Для бізнесу таких пільг більше не передбачено.

У банку ПУМБ триває програма кредитних канікул, але зі зменшеним розміром обов’язкових платежів – це відсотки та комісія. По тілу кредиту погашення відтерміновується.

Тарифи на комуналку

Компанія "Нафтогаз Трейдинг" із 1 червня підіймає ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики. Переконують, що на простих українцях це не позначиться. Водночас підприємства платитимуть утричі більше – 29,39 млн грн/тис. кубометрів (з ПДВ).

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Тарифи на електроенергію для населення "заморозили" на рівні 1,44-1,68 грн/кВт-год. А ось щодо цін на воду таких обмежень не було – місцеві водоканали можуть змінювати тарифи відповідно до оновлень НКРЕКП, однак найближчим часом цього не планують робити.

"Київстар" скасовує послуги

Із 1 червня мобільний оператор "Київстар" закриває три пакети послуг. Клієнти більше не зможуть замовляти "4G 10000 МБ", "Бонусні 1000" та "Бонусні 3000 МБ". Про зміну тарифів українців повідомлять за допомогою смс-повідомлень.

Із 2 червня 2022 року буде припинять надавати і послугу "Смарт Київстар", оскільки вона не користувалась популярністю в українців. Послуга передбачала доступ до електронної бібліотеки з можливістю читати популярні книжки класиків і сучасних письменників.

Безкоштовний проїзд більше недоступний

Від червня у п’яти країнах Євросоюзу українці більше не зможуть скористатися послугою безкоштовного проїзду в громадському транспорті. Зміни вводять у Польщі, Болгарії, Чехії, Швейцарії та Німеччині.

Чехи та німці пропонують українцям купувати квитки зі знижкою. За квиток на всі види транспорту, наприклад, у Празі доведеться віддати 7 євро (222,92 грн), а в Берліні – 9 євро (285,88 грн).

Водночас у Польщі ще можна буде безкоштовно їздити в містах на східних територіях біля кордону. У більшості європейських країн також збережуть можливість їздити без оплати, на підставі паспорта громадянина України чи "нульового" квитка.

Раніше "Сьогодні" писали, коли українці отримають фінансування з "єПідтримки" та як вимушені переселенці в Україні можуть оформити отримання виплат на картку ПриватБанку.