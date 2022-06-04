Кінець кредитних канікул: що робити, коли немає грошей розплатитися з банком

Кредитні канікули закінчилися ще 1 червня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 1 червня банки відновлюють кредитування та скасовують кредитні канікули. Наприклад, у ПриватБанку обіцяють залишити пільгову ставку кредитування для тих клієнтів, хто погашатиме щонайменше 5% від суми заборгованості на місяць. Однак багато клієнтів, чиї матеріальні статки під час війни погіршилися, сприймають цю інформацію зі страхом, що вони не зможуть розрахуватися з банком.

"Сьогодні" разом із експертами розбиралися, що можна робити у разі, якщо немає коштів на оплату старих боргів.

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Чому банки взялися за відсотки

Найбільші банки з 1 червня скасовують кредитні канікули. Зрозуміло, що в умовах зростання інфляції, знецінення гривні, втрати частини бізнесу на окупованих територіях банкам доводиться нелегко.

З іншого боку, багато людей втратили прибутки і не можуть зараз виплачувати свої кредити, як це було до війни. Хоча експерти бачать у відновленні кредитування добрий сигнал.

"Більшість банків запровадили кредитні канікули на три місяці на початку війни. Оскільки ситуація стабілізувалася, початковий економічний шок та невизначеність спали, тому очікувалося, що банки не продовжать канікули, – каже в коментарі "Сьогодні" старший економіст Центру економічних стратегій Юрій Гайдай.

За його словами, треба пам'ятати, що банківська інфраструктура є критично важливою. Перекази, мережі терміналів, обіг готівки – це все забезпечують банки. І банківська система відпрацьовує дуже добре, незважаючи на втрати через війну.

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"Тому продовження кредитних канікул для всіх несправедливо – за користування кредитами не платять і ті, хто у скрутному стані, і хто може обслуговувати свій борг. І це все було за рахунок банків (які, зазначу, свої позички у населення продовжували обслуговувати). І зрештою – за рахунок рефінансування НБУ", – каже Юрій Гайдай.

Експерт каже, що пільгова ставка того ж таки Привату за картками, яку зараз пропонує банк, – 1,7% на місяць, трохи більше 20% річних – це близько рівня інфляції, тобто реальна ставка з урахуванням нуля інфляції.

"Тим, хто у скруті та на окупованих територіях, потрібно звертатися на гарячі лінії банків, той же Приват обіцяє враховувати та пропонувати варіанти реструктуризації", – каже Юрій Гайдай.

Як домогтися реструктуризації

Юристи кажуть, що тримісячні кредитні канікули були подарунком клієнтам з боку банків. Адже воєнний стан не скасовує потреби обслуговувати свої борги.

"З одного боку, воєнний стан – це привід послатися на форс-мажор та не платити за кредитами. З іншого боку, після його закінчення вам доведеться виплатити як сам борг, так і нараховані за цей період відсотки. Адже під час воєнного стану не можна нараховувати лише штрафи та пені", – каже юрист Дмитро Головко.

За його словами, клієнтам, які зіткнулися з фінансовими труднощами, доведеться в індивідуальному порядку домовлятися з банками про реструктуризацію або списання заборгованості.

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"Можна спробувати врегулювати борг окремим договором. Щоб довести банку, що ви справді перебуваєте у складному матеріальному становищі, клієнтам доведеться зібрати якнайбільше офіційних документів. Це може бути довідка тимчасово переміщеної особи, документ про те, що ви втратили своє майно через бойові дії, документи про те, що ви втратили роботу або хтось із ваших близьких родичів загинув. Тобто вам потрібно зібрати якнайбільше офіційних документів про те, що ваше матеріальне становище погіршилося. У цьому випадку буде більше шансів, що банк піде вам назустріч", – каже Дмитро Головко.

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