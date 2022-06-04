Конец кредитным каникулам: что делать, когда нет денег расплатиться с банком

Кредитные каникулы закончились 1 июня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 1 июня банки возобновляют кредитование и отменяют кредитные каникулы. Например, в ПриватБанке обещают оставить льготную ставку кредитования для тех клиентов, кто будет погашать как минимум 5% от суммы задолженности в месяц. Однако многие клиенты, чье материальное состояние во время войны ухудшилось, воспринимают эту информацию со страхом, что они не смогут рассчитаться с банком.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, что можно делать в случае, если нет средств для оплаты старых долгов.

Реклама

Почему банки взялись за проценты

Крупнейшие банки с 1 июня отменяют кредитные каникулы. Понятно, что в условиях роста инфляции, обесценивания гривни, потери части бизнеса на оккупированных территориях банкам приходится нелегко.

С другой стороны, многие люди потеряли доходы и не могут сейчас выплачивать свои кредиты, как это было до войны. Хотя эксперты видят в возобновлении кредитования хороший сигнал.

"Большинство банков ввели кредитные каникулы на три месяца в начале войны. Поскольку ситуация стабилизировалась, первоначальный экономический шок и неопределенность спали, поэтому ожидалось, что банки не продлят каникулы, – говорит старший экономист Центра экономических стратегий Юрий Гайдай.

По его словам, надо помнить, что банковская инфраструктура критически важна. Переводы, сети терминалов, обращение наличных – это все обеспечивают банки. И банковская система отрабатывает очень хорошо, несмотря на потери из-за войны.

Реклама

"Поэтому продление кредитных каникул для всех несправедливо – за пользование кредитами не платят и те, кто в затруднительном состоянии, и кто может обслуживать свой долг. И это все было за счет банков (которые, замечу, свои ссуды у населения продолжали обслуживать). И в конце концов – за счет рефинансирования НБУ", – говорит Юрий Гайдай.

Эксперт говорит, что льготная ставка того же Привата по карточкам, которую сейчас предлагает банк, – 1,7% в месяц, чуть больше 20% годовых – это около уровня инфляции, то есть реальная ставка с учетом нуля инфляции.

"Тем, кто в затруднении и на оккупированных территориях, нужно обращаться на горячие линии банков, тот же Приват обещает учитывать и предлагать варианты реструктуризации", – говорит Юрий Гайдай.

Как добиться реструктуризации

Юристы говорят, что трехмесячные кредитные каникулы были фактически подарком клиентам со стороны банков. Ведь военное положение не отменяет необходимости обслуживать свои долги.

"С одной стороны, военное положение – это повод сослаться на форс-мажор и не платить по кредитам. С другой стороны, после его окончания вам придется выплатить, как сам долг, так и начисленные за этот период проценты. Ведь во время военного положения нельзя начислять только штрафы и пени", – говорит юрист Дмитрий Головко.

По его словам, клиентам, которые столкнулись с финансовыми трудностями, придется в индивидуальном порядке договариваться с банками о реструктуризации или списании задолженности.

Реклама

"Можно попробовать урегулировать накопившийся долг отдельным договором. Чтобы доказать банку, что вы действительно находитесь в сложном материальном положении, клиентам придется собрать как можно больше официальных документов. Это может быть справка временно перемещенного лица, документ о том, что вы потеряли свое имущество из-за боевых действий, документы о том, что вы потеряли работу или кто-то из ваших близких родственников погиб. То есть вам нужно собрать как можно больше официальных документов о том, что ваше материальное положение ухудшилось. В этом случае будет больше шансов, что банк пойдет вам навстречу", – говорит Дмитрий Головко.

Ранее мы писали о том, какие продукты могут исчезнуть с полок супермаркетов, а также о том, как западная финансовая помощь влияет на состояние украинской гривни.