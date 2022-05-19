Кому війна, а кому мати рідна: як "бензинові" шахраї обдирають українців до нитки

Торгують пальним шахраї за невисокими цінами / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні на хвилі дефіциту пального зʼявилася ще одна шахрайська схема. Злочинці продають бензин з мінімальною націнкою і ховають його неподалік зазначеного покупцем місцем, надсилаючи тому геолокацію.

Про цю схему розповіли журналісти Telegraf, які зв'язалися з автором одного з таких оголошень.

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Їм запропонували переказати гроші за 15 літрів бензину (з ціною 50 грн за літр), а також вказати місце доставки. Згодом продавець обіцяє протягом 2-3 годин привезти паливо і не далі за 2 км від вказаної адреси закласти "скарб" з бажаним бензином і надіслати на телефон смс з описом місця, де він лежить.

Листування з шахраями / Фото: telegraf.com.ua

Зауважимо, що зараз бензин продають за цінами від 45 до 90 грн, при цьому, щоб його придбати, доведеться відстояти у величезних чергах. Натомість шахраї пропонують пальне задешево, швидко і без черг, а в додаток до всього, обіцяють разом із бензином безкоштовно залишити каністру. А її ціна нині становить від 250 грн.

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