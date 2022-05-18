Готуємось до зльоту цін на пальне: з'явилися цифри з перших угод АЗС

Українські АЗС почали укладати перші угоди на постачання пального за нерегульованими цінами

Що буде з цінами на пальне / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Держава скасувала контроль цін на бензин 17 травня. Кабмін очікує, що ціни на пальне по Україні не перевищуватимуть 58 грн за літр дизпального, і 52 грн за літр бензину.

Чи справді ціни будуть такими? "Дзеркало Тижня" опублікувало документ із однією з пропозицій дистриб'юторів до АЗС, який дає уявлення про рівень цін найближчим часом.

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Чого водіям варто очікувати

Згідно з даними в документі щодо дрібного опту, нові ціни будуть вищими за останні роздрібні ціни, які встановлювали ще в межах регулювання.

Постачати пальне на АЗС пропонують за такими цінами:

дизпальне – 59 грн/літр;

А-29 та А-95 – 52 грн/літр;

А-95+ – 53 грн/літр;

А-98 – 56 грн/літр;

автогаз – 39 грн/літр.

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Скільки коштувало пальне 17 травня і як подорожчав автогаз

Раніше ми розповідали, що бензин А-95 продавали у середньому за 40,08 грн/л. А-95+ збували за середньою ціною 41,65 грн/л. Середня ціна А-92 становила 39,8 грн/л.

А от середня ціна на автогаз з 17 по 18 травня зросла на 1,15 грн і становить 36,69 грн. За літр автогазу на ОККО доведеться віддати 36,99 грн, на 1 грн більше, ніж днем раніше, а на WOG – 37,98 грн (на 2 грн більше).

За добу на станціях "Авіас" подорожчання відбулося на 2 грн, тепер літр автогазу коштує 36,37 грн. На Укрнафті показник зріс на 0,5 грн і становить 33,88 грн.

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Найбільше ціни зросли на станціях Укргазвидобування – на 3 грн, і зараз газ коштує 42 грн.

"Сьогодні" також писали, що буде після скасування контролю цін на пальне, та коли насправді бензинова криза закінчиться.