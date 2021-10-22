Комусь доведеться піти. Хто може втратити роботу через новий локдаун

Які співробітники ризикують втратити роботу під час карантину / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна поступово переходить у "червону зону" і працівники певних професій знову почали хвилюватись за свої робочі місця.

Усі пам’ятають минулий рік, коли сотні людей втратили роботу, а підприємцям досі не вдалось відновити докарантинний рівень доходу.

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"Сьогодні" з експертом розбирались, кому загрожує скорочення через нову хвилю COVID-19 та наскільки потужним буде новий економічний удар.

За словами економіста та фінансового аналітика Олексія Куща, цього разу карантин вже не принесе таких збитків економіці та фінансовому стану українських громадян і набагато більшою проблемою є зростання цін на газ.

Адже накладаючись на карантин, зависокі ціни на блакитне паливо роблять збитковими майже 90% українських підприємств.

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"Будь-який карантин це обмеження підприємницької діяльності бізнесу і споживацької активності людей, які зменшили свої доходи. В першу чергу страждатимуть галузі, пов’язані з інвестиційною та споживацькою активністю населення", – каже експерт.

Тобто передусім, знову постраждають:

сфера послуг,

обслуговування,

розваг,

туризму, зокрема транспорт.

"Але зараз, на відміну від попередніх періодів, є можливість запровадження адаптивного карантину і не закривати всю країну, а робити це локально, щоб економіка продовжувала працювати", – зазначає Олексій.

Працювати дозволяють і нові умови, оголошені урядом – у червоній зоні можна працювати навіть ресторанам та розважальним закладам, однак 100% персоналу та відвідувачів мають бути вакцинованими.

Це здавалося б полегшення, викликало нову хвилю обурення у людей, які не хочуть вакцинуватись через власні переконання.

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А МОЗ у відповідь випустив указ, який дозволяє роботодавця звільняти працівників, які відмовляються без об’єктивних причин робити щеплення від коронавірусу.

Отже, це може потягнути за собою ціли низку звільнень, зниження платоспроможності населення та закриття різних бізнесів.

Вакцинованим буде легше?

Деякі люди вперто відмовляються вакцинуватись попри заклики лікарів та роботодавців, а без 100% вакцинованого персоналу працювати у червоній зоні неможливо.

Власники бізнесу скаржаться, що якщо працювати лише на вакцинованих – не буде жодного прибутку і лише зайві збитки від роботи, то може краще зачинитися і перечекати локдаун? Наш експерт впевнений, що ні.

За словами Олексія, робота у червоній зоні дозволить певний час підтримувати бізнес та економіку на плаву, а також не дасть відбутися сильному скороченню робочих місць.

"Однозначно вигідніше вакцинувати персонал та працювати далі. Для того, щоб працювати прибутково цього буде справді недостатньо, але цього буде достатньо для того, що підтримувати бізнес на плаву. Адже, якщо ти випадаєш на певний час із системи то відновити все спочатку дуже важко."

На думку економіста, стартувати заново після локдауну – надзвичайно дорого і складно, а скільки доведеться чекати дозволу працювати без щеплень, щоб влаштуватись на роботу – взагалі невідомо.

"У даному випадку – вакцинація кращий варіант, а якщо ми говоримо про великі міста, де здебільшого розвивається сфера послуг та розваг, то там і вакцинованого населення більше, тобто буде більше шансів заробити."

Кого звільнять

Експерт переконує – масового звільнення офіціантів і продавців не буде. Цього разу роботу через карантин втратить набагато менше людей, однак декому все ж таки доведеться піти.

Скоріш за все буде скорочення тимчасових робочих місць та сезонних вакансій. Тобто основний костяк персоналу буде зберігатись, а от нові працівники, яких взяли на роботу, коли був великий потік клієнтів, будуть скорочені.

За словами Олексія Куща, буде складно знайти підпрацювання та влаштуватись на сезонну роботу.

"Я не очікую серйозного скорочення робочих місць, я думаю, що безробіття може зрости до 10-11%", – зазначив аналітик.

Зараз є всі шанси, щоб застосувати модель адаптивного карантину і не допустити масового звільнення, навіть у тих сферах, які найбільше страждають від обмежень, переконаний експерт.

Раніше "Сьогодні" з експертами розбирались, як нова хвиля коронавірусу вдарить по українських ФОПах і як малим та середнім підприємцям може допомогти держава.

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