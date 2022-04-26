Компенсація за зруйноване житло: хто отримає кошти, якщо власник загинув

Якщо власник житла помер, компенсацію отримають його спадкоємці / Фото: Getty Images, ГСЧС, Колаж: Сьогодні

Українці, що втратили житло під час бойових дій, уже подають заявки на компенсації. Процедура поки ще вдосконалюється, і з'являються законопроєкти, які пропонують унормувати деякі моменти цього процесу.

Лідерка партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповіла, що в українців може з'явитися можливість отримати компенсацію за зруйноване житло у спадок.

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Хто може отримати компенсацію, якщо власник житла загинув

Отже, у законопроєкті №7198 ідеться, що якщо власник загинув, то компенсацію можуть отримати його спадкоємці.

Якщо загиблий власник склав заповіт, то право на спадкування мають особи, визначені у заповіті.

Якщо ж заповіту немає, то спадкування проходить за стандартною процедурою відповідно до закону. Тобто, спадкоємці отримують право на успадкування почергово:

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насамперед мають право на спадкування діти спадкодавця, зокрема й зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки;

у другу чергу – рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері;

у третю чергу – дядько та тітка спадкодавця;

у четверту – особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини;

у п'яту – інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно, причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення.

Що іще передбачає законопроєкт

Раніше ми розповідали, що відповідний законопроєкт вже схвалений у першому читанні. Він пропонує залишити українцям право вибору і дозволити не погоджуватися на державні квартири, а вкласти суму компенсації, що їм належить у будівництво приватного житла.

Гроші власник зруйнованого будинку може отримати двома способами:

перерахуванням на спеціальний рахунок;

як оплату будівництва (відновлення) пошкодженого майна.

"Сьогодні" також писали, які документи потрібні для отримання компенсації за пошкоджене чи зруйноване під час бойових дій житло, та розповідали, кому та чому можуть відмовити.