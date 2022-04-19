Комуналка під час війни. Що буде з тарифами на газ та тепло до кінця року

Розповідаємо, що буде із комуналкою / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Через війну Росії проти України багато жителів великих міст залишили свої оселі та виїхали у західному напрямку. Кілька мільйонів українців опинилося за кордоном у Європі. У такій ситуації рівень оплати комунальних послуг різко знизився. Уряд продовжив чинність, по суті, пільгового тарифу на електроенергію для населення, а також скасував штрафи за несплату за рахунками.

"Сьогодні" разом з експертами з'ясовували, чого чекати від тарифів на газ та тепло для населення до кінця року.

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Тарифи заморозять

Згідно з домовленостями уряду з МВФ, цієї весни Україна мала скасувати держрегулювання цін на газ, тепло та електроенергію, тобто майже всі тарифи, за якими здійснюється левова частка комунальних платежів українців.

Але війна внесла свої корективи в ці плани. І ось Кабмін ухвалює рішення щонайменше на пів року заморозити вартість електроенергії – тарифи для населення залишаться без змін до кінця жовтня:

до 250 кВт*год (включно, за весь обсяг споживання) – 1,44 гривні за 1 кВт*год;

понад 250 кВт*год (за весь обсяг споживання) – 1,68 гривні за 1 кВт*год.

Експерти кажуть, що іншого рішення від Кабміну годі було очікувати. Адже в умовах втрати роботи більш ніж половиною українців підвищувати тарифи недоцільно. Люди просто відмовилися б платити за рахунками. Наприклад, у Києві рівень сплати за комуналку в березні становив 55%.

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Найімовірніше, схожа ситуація буде і з газом, а також із теплом. Мінімум на пів року тарифи будуть заморожені.

Що скаже МВФ

Раніше МВФ, який був основним кредитором України, вимагав скасовувати держрегулювання тарифів для населення і переходити до ринкового ціноутворення. Щоправда, на тлі високих цін на газ у Європі було абсолютно незрозуміло, як це зробити. Адже переважна більшість населення не змогла б платити за газ по 30-50 грн за кубометр, а також за тепло, зважаючи на такі тарифи.

Тепер, схоже, навіть МВФ не зможе виставити Україні претензії, якщо уряд заморозить тарифи на нинішньому рівні. Через війну про всі попередні домовленості можна забути.

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"Для мене очевидно, що буде ухвалено рішення не піднімати тарифи ЖКГ у період війни і навіть на весь наступний опалювальний сезон. Люди просто не зможуть платити навіть за нинішніми цінами. Просідання економіки буде у всіх регіонах, доходи населення знизяться. Тому потрібно напрацювати механізм компенсації різниці між тарифами для населення та вартістю газу, який буде у постачальників", – пояснює "Сьогодні" економіст Данило Монін.

За його словами, нині МВФ нічого вимагати не може, та й навряд чи піде на це. Наразі Україна точно не потягне такі реформи.

"Україна тепер просить додаткове фінансування. В уряді називають цифру 5 млрд доларів на місяць, але це явний перебір. Якщо не брати зрослі військові витрати, то у нас весь бюджет – 70 млрд доларів на рік, і за перші два місяці доходи були перевиконані. Тепер вже на 180 млрд грн були скорочені витрати", – каже Данило Монін.

Він вважає, що для фінансування бюджету до кінця року досить отримати близько 20 млрд доларів. Цих грошей вистачить, щоб не підвищувати тарифи ЖКГ.

"Думаю, "Нафтогаз" продаватиме бюджетним споживачам газ у середньому по 600 доларів за тисячу кубометрів. А для населення залишать вартість газу на рівні 8 тис. грн за тисячу кубометрів. З огляду на таку вартість газу будуть розраховувати і вартість тепла", – каже Данило Монін.

За словами експерта, цього року Україна суттєво скоротить споживання блакитного палива, адже багато промислових підприємств зруйновано, та й частина населення не зможе повернутися до своїх осель. Тому поточний опалювальний сезон можна буде пройти із запасами газу на рівні 17 млрд кубометрів, 14 з яких – це буде газ внутрішнього видобутку.

Тобто Україні потрібно буде закупити близько 3 млрд кубометрів імпортного палива. Найімовірніше, міжнародної допомоги для цього вистачить.

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