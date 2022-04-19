Коммуналка во время войны. Что будет с тарифами на газ и тепло до конца года

Украинцам рассказали, как оплачивать счета за газ во время войны / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Из-за войны России против Украины многие жители крупных городов покинули свои дома и выехали в западном направлении. Несколько миллионов украинцев оказались за границей в Европе. В такой ситуации уровень оплаты коммуналки резко снизился. Правительство продлило действие, по сути, льготного тарифа на электроэнергию для населения, а также отменило штрафы за неуплату по счетам.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, чего ждать от тарифов на газ и тепло для населения до конца года.

Реклама

Тарифы заморозят

Согласно договоренностям правительства с МВФ, этой весной Украина должна была отменить госрегулирование цен на газ, тепло и электроэнергию, то есть почти все тарифы, по которым осуществляется львиная доля коммунальных платежей украинцев.

Но война внесла свои коррективы в эти планы. И вот Кабмин принимает решение минимум на полгода заморозить стоимость электроэнергии – тарифы для населения останутся без изменений до конца октября:

до 250 кВт*ч (включительно, за весь объем потребления) – 1,44 гривни за 1 кВт*ч;

более 250 кВт*ч (за весь объем потребления) – 1,68 гривни за 1 кВт*ч.

Эксперты говорят, что другого решения ожидать не приходилось. Ведь в условиях потери работы более чем половиной украинцев повышать тарифы нецелесообразно. Люди попросту отказались бы платить по счетам. Например, в Киеве уровень оплаты коммуналки в марте составил 55%.

Реклама

Скорее всего, похожая ситуация будет и с газом, а также с теплом. Минимум на полгода тарифы будут заморожены.

Что скажет МВФ

Ранее МВФ, который являлся основным кредитором Украины, требовал отмены госрегулирования тарифов для населения и перехода к рыночному ценообразованию. Правда, на фоне высоких цен на газ в Европе было совершенно непонятно, как это сделать. Ведь подавляющее большинство населения не смогло бы платить за газ по 30-50 грн за кубометр, а также за тепло, исходя из таких тарифов.

Сейчас, похоже, даже МВФ не сможет выставить Украине претензии, если правительство заморозит тарифы на нынешнем уровне. Из-за войны о всех предыдущих договоренностях можно забыть.

Реклама

"Для меня очевидно, что будет принято решение не поднимать тарифы ЖКХ в период войны и даже на весь следующий отопительный сезон. Люди попросту не смогут платить даже по нынешним ценам. Проседание экономики будет по всем регионам, доходы населения снизятся. Поэтому нужно разработать механизм компенсации разницы между тарифами для населения и стоимостью газа, который будет у поставщиков", – поясняет "Сегодня" экономист Даниил Монин.

По его словам, сейчас МВФ ничего требовать орт Украины не может, да и вряд ли пойдет на это. Сейчас Украина точно не потянет такие реформы.

"Украина сейчас просит дополнительное финансирование. В правительстве называют цифры в 5 млрд долларов в месяц, но это явный перебор. Если не брать возросшие военные расходы, то у нас весь бюджет – 70 млрд долларов в год, и за первые два месяца доходы были перевыполнены. Сейчас уже на 180 млрд грн были сокращены расходы", – говорит Даниил Монин.

Он считает, что для финансирования бюджета до конца года достаточно получить около 20 млрд долларов. Этих денег хватит для того, чтобы не повышать тарифы ЖКХ.

"Думаю, "Нафтогаз" будет продавать бюджетным потребителям газ в среднем по 600 долларов за тысячу кубометров. А для населения оставят стоимость газа на уровне 8 тыс. грн за тысячу кубометров. Исходя из такой стоимости газа, будет рассчитываться и стоимость тепла", – говорит Даниил Монин.

По словам эксперта, в этом году Украина существенно сократит потребление голубого топлива, ведь многие промышленные предприятия разрушены, да и часть населения не сможет вернуться в свои дома. Поэтому текущий отопительный сезон можно будет пройти с запасами газа на уровне 17 млрд кубометров, 14 из которых – это будет газ внутренней добычи.

То есть Украине нужно будет закупить около 3 млрд кубометров импортного топлива. Скорее всего, международной помощи на это хватит.

Ранее мы писали, как в Украине будут восстанавливать разрушенные квартиры. О том, что ждет рынок аренды жилья во время войны в разных регионах, читайте здесь.