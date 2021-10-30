Кого кличуть на роботу до Чехії? ТОП-6 затребуваних вакансій для українських заробітчан

Середня зарплата в Чехії для українців набагато вища, ніж у Польщі / Фото: Getty Images
Українців на роботу активно запрошують роботодавці із Чехії. Найбільше відкритих вакансій у сфері IT (31% усіх актуальних вакансій регіону), "Продажі" (19%) і "Виробництво та сільське господарство" (15%).
Такі дані "Сьогодні" отримали від кадрового порталу grc.ua.
Як нам розповіли, у Чехію потрібен домашній персонал (9%), експерти з автомобільного бізнесу (8%) та будівельники (7%). Раді чеські роботодавці й українським студентам – для претендентів із категорії "початок кар'єри, студенти" відкрито 6% всіх актуальних вакансій регіону.
Найменше відкритих вакансій для працівників таких сфер:
- гостинність (2%);
- промисловість краси та спорту (2%);
- наука, освіта (1%).
Яку зарплату готові платити українським заробітчанам
Середня заробітна плата для українців, які шукають роботу у Чехії, у жовтні 2021 року становила близько 67,5 тис. грн.
- від 35,5 тис. грн. до 62 тис. грн. пропонує 41% роботодавців;
- до 89 тис. грн. українським працівникам готові платити 23%;
- до 117 тис. грн пропонують 18% вакансій у Чехії
- до 143 тис. грн. обіцяють компенсацію 12% роботодавців;
- від 143,5 тис. грн готові платити 6% роботодавців із Чехії.
А що з роботою у Польщі?
Середня заробітна плата, яку пропонували українцям польські роботодавці у вересні, становила близько 35 тис. грн. (на 32,5 тис. грн менше, ніж зараз у Чехії).
Кому найчастіше пропонують роботу:
- робітникам (14%);
- спеціалістам зі сфери ІТ (13% усіх актуальних вакансій регіону);
- кандидатам із сфери "Виробництво/Сільське господарство" (12%).
- спеціалістам зі сфери "Маркетинг, реклама, PR" (9%);
- кандидатам із сфери "Продажі" (7%).
Найменше вакансій (менше 0,1%) відкрито у категоріях "Спорт, фітнес, салони краси", "Мистецтво, розваги, мас-медіа" та "Безпека".
До речі, працівники з України відмовляються працювати у Польщі на збиранні яблук та обирають легшу роботу. Фермерам доводиться дешево експортувати яблука за кордон, адже вони можуть хоч якось заробити.