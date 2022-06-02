Клієнти Monobank не можуть зняти свої гроші за кордоном — що відбувається

Банк обмежив користування його послугами / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Клієнтка Monobank не змогла зняти гроші з своєї картки за кордоном. Банк раптово і без попереджень заблокував можливість користування його послугами.

Про це Наталія залишила відгук на сайті Мінфіну.

Реклама

Так, через деякий час після відкриття картки і її поповнення банк припинив обслуговування клієнтки, а її власні гроші заблокував. Дізналася вона про це лише коли хотіла зніти кошти за кордоном і зробити цього не змогла.

"Хотіла зняти кошти з карти за кордоном і не змогла... Виявилося, банк прийняв рішення припинити моє обслуговування, заблокувавши мої кошти", — пише Наталія.

"Обслуговуюся в багатьох банках і ніхто ні разу не приймав таких рішень! Ніхто не блокував просто так мої кошти, без пояснення причини! Ніхто не просив писати заяви, а потім робити селфі, а потім танців з бубном щоб повернути свої кошти", — додає вона.

Реклама

Кошти в кінцевому результаті банк повернув, однак зауважив, що "на основі накопиченої інформації з різних джерел банк може прийняти рішення про відмову у подальшому обслуговуванні на свій розсуд і без вказівки причин, відповідно до пункту договору 6.3.1". Для уточнення щодо вищезгаданої ситуації Monobank безпосередньо сконтактував з клієнткою.

Нова послуга від ПриватБанку

ПриватБанк запустив сервіс поповнення банківських карток на касах торгових точок в Україні.

Він має назву "Поповнення на касі" і дає змогу поповнювати картки українських банків не лише у терміналах та відділеннях, а й разом з оплатою покупок на касах торгівельних точок.

Реклама

Таким чином можна поповнити свою картку на суму від 20 до 4999 грн. Це розповсюджуються на картки усіх українських банків, а не лише ПриватБанку.

Нагадаємо, з 1 червня фінустанови повернули деякі довоєнні правила кредитування, зокрема – скасовання кредитних канікул, які були запроваджені на початку війни.

Раніше ми розповідали, як українцям за кордоном вигідно користуватися валютою.