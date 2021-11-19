Клієнт "Нової пошти" втратив дорогий музичний інструмент – що відповіли в компанії

Клієнт "Нової пошти" втратив дорогий музичний інструмент / Фото: Колаж: Сьогодні

На "Нову пошту" знову поскаржився обурений клієнт, який намагався транспортувати досить дороге електронне фортепіано, яке на пошті сильно пошкодили.

Про це чоловік написав на власній сторінці у Facebook.

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"Тепер і моя черга відчути наскільки Нова Пошта зовсім зіпсувалася і що ставлення до клієнтів та посилок жахливе", – написав клієнт.

Чоловік розповідає, що відправляв покупцю з ОЛХ свій Roland JX8P і навіть заплатив за упаковку "Новій пошті" аби у дорозі все було добре.

"Відбили клавішу і, як виявилося, запакували в один слой пупирців та картону, наче це якийсь одяг, а не крихка техніка. Звісно ж покупець від отримання битої техніки відмовився", – обурюється користувач.

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За словами чоловіка, далі почалась справжня епопея із написанням претензії.

Коли він приїхав у відділення, виявилось, що потрібно було взяти оригінал ідентифікаційного номеру. Із документом чоловік відправився ще раз наступного дня та почав пояснювати, що вимагає аби компанія оплатила досить дорогий та специфічний ремонт.

Клієнт наголосив, що від посилки не відмовляється.

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"Проходить тиждень – ніякої реакції – дзвоню, дізнаюся що претензію ніхто навіть не зареєстрував. Проходить ще 3 дні – тепер її зареєстрували, але мені треба під'їхать з ідентифікаційним кодом, оскільки його у них немає – на що я резонно питаю куди подівся скан, який при мені робили, і давайте шукайте."

Через два дні чоловікові все ж таки сказали, що гроші повинні незабаром перерахувати, однак синтезатор на той момент лежав у відділенні вже понад два тижні і почалося платне зберігання.

"Звісно ж накапало гривень 150 за зберігання, про що я відразу ж повідомляю і прошу анулювати, на що мені дають згоду. Приїжджаю забирати, а платіж за зберігання не анульовано. Але кажуть що через годину перетелефонують і вирішать цю проблему"

Зателефонували йому лише через три дні і виплатили гроші за претензією. Тоді клієнт приїхав забирати інструмент, однак співробітники відділення його не віддали, оскільки він вже отримав гроші, а на додачу один із них спіткнувся об інструмент, що лежить на підлозі.

Що відповіли у "Новій пошті"?

Співробітники "Нової пошти" відреагували і пообіцяли, що посилку обов’язково видадуть.

"Але за накладною вже нараховано плату за зберігання. Уточніть, будь ласка, дату, коли Ви плануєте звернутись до відділення, аби ми передали запит колегам та анулювали вартість зберігання".

Однак обурений клієнт, який бачив, як об його синтезатор спіткнувся якийсь працівник, заволів повністю відмовитись від посилки.

Тоді "Нова пошта" написала, що виплатить компенсацію у розмірі 7,5 тисяч в обмін на вантаж.

Раніше "Сьогодні" повідомляли, що "Нова пошта" та НАК "Нафтогаз" створили для українців нову зручну послугу для українців.

Ми також писали, що Верховна Рада вирішила внести зміни до закону про поштових операторів.