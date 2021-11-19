Клиент "Новой почты" лишился дорогого музыкального инструмента – что ответили в компании

Клиент “Новой почты” лишился дорогого музыкального инструмента / Фото: Коллаж: Сегодня

На "Новую почту" снова пожаловался возмущенный клиент, пытавшейся транспортировать достаточно дорогое электронное фортепиано, которое на почте сильно повредили.

Об этом мужчина написал на своей странице в Facebook.

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"Теперь и мой черед почувствовать насколько Новая Почта совсем испортилась и что отношение к клиентам и посылам ужасное", – написал клиент.

Мужчина рассказывает, что отправлял покупателю из ОЛХ свой Roland JX8P и даже заплатил за упаковку "Новой почте", чтобы в пути все было хорошо.

"Отбили клавишу и, как оказалось, упаковали в один слой пупырей и картона, словно это какая-то одежда, а не хрупкая техника. Конечно покупатель от получения битой техники отказался", – возмущается пользователь.

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По словам мужчины, далее началась настоящая эпопея с написанием претензии.

Когда он приехал в отделение, выяснилось, что нужно было взять оригинал идентификационного номера. С документом мужчина отправился еще раз на следующий день и начал объяснять, что требует, чтобы компания оплатила достаточно дорогостоящий и специфический ремонт.

Клиент отметил, что от посылки не отказывается.

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"Проходит неделя – никакой реакции – звоню, узнаю что претензию никто даже не зарегистрировал. Проходит еще 3 дня – теперь ее зарегистрировали, но мне нужно подъехать с идентификационным кодом, так как его у них нет – на что я резонно спрашиваю куда девался скан, который при мне делали, и давайте ищите."

Через два дня мужчине все же сказали, что деньги должны в скором времени перечислить, однако синтезатор на тот момент лежал в отделении уже более двух недель и началось платное хранение.

"Конечно накапало гривен 150 за хранение, о чем я сразу же сообщаю и прошу аннулировать, на что мне дают согласие. Приезжаю забирать, а платеж за хранение не аннулирован. Но говорят, что через час перезвонят и решат эту проблему"

Позвонили по телефону только через три дня и выплатили деньги по претензии. Тогда клиент приехал забирать инструмент, однако сотрудники отделения его не отдали, так как он уже получил деньги, а в добавок один из них споткнулся об лежащий на полу инструмент.

Что ответили в Новой почте?

Сотрудники "Новой почты" отреагировали и пообещали, что посылку обязательно выдадут.

"Но по накладной уже начислена плата за хранение. Пожалуйста, уточните дату, когда Вы планируете обратиться в отделение, чтобы мы передали запрос коллегам и аннулировали стоимость хранения".

Однако возмущенный клиент, который видел, как о его синтезатор споткнулся какой-то работник, захотел полностью отказаться от посылки.

Тогда "Новая почта" написала, что выплатит компенсацию в размере 7,5 тысячи в обмен на груз.

Ранее "Сегодня" сообщали, что "Новая почта" и НАК "Нафтогаз" создали для украинцев новую удобная услуга для украинцев.

Мы также писали, что Верховная Рада решила внести изменения в закон о почтовых операторах .