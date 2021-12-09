Китайська компанія-гігант Evergrande оголосила про дефолт

Китайського забудовника Evergrande оголошено банкрутом / Фото: Колаж: Сьогодні

Китайський забудовник-гігант Evergrande вперше офіційно повідомив про дефолт щодо виплат за доларовими кредитами.

Про це повідомляють агентства Bloomberg та Fitch Ratings.

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Зазначається, що рейтингове агентство Fitch понизила кредитний рейтинг компанії та її дочірніх підприємств до рівня "обмеженого дефолту" у зв’язку із невиплатою за бондами у 645 млн доларів та у 590 млн доларів під 13 та 13,75%.

Внести кошти Evergrande мало до 6 грудня, саме до цього моменту діяло відтермінування.

Як пише Bloomberg, заява рейтингового агентства стала "останньою віхою у багатомісячній фінансовій драмі".

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Що сталося з китайським гігантом?

Компанія China Evergrande Group в цьому році отримала статус забудовника із найбільшими у світі боргами, загальна сума яких становить 305 мільярдів доларів.

Ситуація значно погіршилась з початком коронакризи 2020 року, з того моменту компанія буквально висіла на волосині і кілька разів рятувала себе від дефолту в останній момент.

За цей час Evergrande зажила боргів у 171 китайському банку та 121 фінкомпанії, тож дефолт такого велетенського ігрока фінансового ринку може призвести до скорочення кредитування в країні.

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Намагаючись заплатити відсотки за облігаціями, голова компанії Хуей Ка Янь продав акції Evergrande на рекордні 343 млн доларів.

"Сьогодні" також розповідали, як крах китайського забудовника може позначитись на економічній стабільності України.