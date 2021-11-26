Рятується від дефолту? Чому власник Evergrande наважився продати акції на рекордну суму

Власник компанії China Evergrande Group скоротив свою частку у компанії з 77% до 67,9%, продавши рекордну кількість акцій

Власник гіганта Evergrande продав акції на 343 млн. дол. / Фото: Колаж: Сьогодні

Засновник і голова китайської компанії-гіганта China Evergrande Group Хуей Ка Янь продав акції компанії загальною вартість понад 343 млн доларів.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal, 26 листопада.

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Зазначається, що з початку 2021 року акції китайського забудовника впали на понад 83%, через потужну боргову кризу.

Згідно з інформацією видання, Хуей Ка Янь продав 1,2 млрд акцій Evergrande і його частка у компанії скоротилась з 77% до 67,9%.

Лише за п’ятницю, на торгах у Гонконзі акції Evergrande опустились на понад 10%, їх ціна становить 2,5 гонконгського долара. The Wall Street Journal зазначає, що отримані гроші підуть на фінансування самої компанії.

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Китайський забудовник на межі дефолту

Компанія Evergrande є одним з найбільших девелоперів Китаю і зажив найбільшого серед забудовників світу боргу, понад 300 млрд доларів.

Також до кінця 2021 року компанія має сплатити відсотки за цим боргом, які вже перевалили за 600 млн, за даними агенції Bloomberg.

11 листопада компанії ледь вдалося врятувати себе від дефолту, а один із інвесторів вже почав готувати процедуру банкрутства.

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Дефолт Evergrande, за прогнозами експертів, можуть вплинути на економічну стабільність Китаю та навіть всього світу.

Експерти "Сьогодні" розповіли, як банкрутство китайского гіганту може вплинути на Україну.