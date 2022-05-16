Кілометрові черги, конфлікти та крадіжки: яка ситуація з пальним у Дніпрі

Купити пальне в Україні все ще дуже складно / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, скріншот

Складна ситуація з пальним, ліміти на продаж в одні руки та зростання цін спричиняють ажіотаж серед клієнтів заправок.

Як передає "Сьогодні", на тлі другого шоку від дефіциту пального українці змушені простоювати в кілометрових чергах на АЗС. Про це свідчать, зокрема, очевидці з Дніпра, які публікують відео в соцмережах.

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Кілометрові черги

Місцевий водій 16 травня зафіксував чергу до заправки – у ній стояло 92 автомобілі. Це як приватні авто, так і маршрутки та буси. Вочевидь, щоб заправитись, потрібно відстояти кілька годин.

"Виходить, що за часом швиденько тут не заправишся", – зауважив дніпрянин.

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Спроби хитрувати

Серед водіїв є люди, які намагаються спростити собі життя й не чекати годинами, щоб купити кілька літрів бензину або дизелю. У Дніпрі власниця BMW вирішила втиснутися в чергу на заправку, але інші водії не оцінили маневру і почали блокувати їй проїзд.

Як можна побачити з відео, якийсь чоловік чемно присів відпочити на капот автомобіля, загородивши собою лобове скло. У дніпровських спільнотах зауважують, що машину жінки вже бачили за порушенням – якось вона викинула з вікна авто пляшку в поліцейського. Тоді її затримали відповідно до ст. 208 КПК України.

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Крадіжки бензину

У місті почастішали спроби злити бензин із припаркованих автомобілів. Нещодавно одному з власників авто зламали лючок бензобака, але пального там не було, тож злодії лише дарма пошкодили замок.

"Така ситуація в багатьох районах міста", – пишуть жителі Дніпра в соцмережах.

Розпал другого шоку

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн в інтерв’ю "Сьогодні" розповів, що нині українці переживають пік другого шоку через дефіцит пального на ринку. Він переконаний, що основна причина для цього – логістика, яка залежить від розв’язання питань у Європі.

Ситуація залишається складною, хоч влада та трейдери намагаються знайти шляхи виходу, зокрема налагоджують постачання із сусідніх країн та ведуть переговори з колегами.

"Сподіваюся, що до кінця травня можна очікувати, що дефіцит трохи згасне. Він не зникне, але хоча б в основних мережах з’явиться пальне, і ліміти будуть не 5-10 літрів, а 20-30 літрів", – додав Сергій Куюн.

З таким об'ємом пального можна буде полегшити ситуацію. Повністю розв’язати проблему, за попередніми розрахунками, можна до липня-серпня.

Раніше "Сьогодні" писали про актуальні ціни на пальне в різних мережах українських заправок. Дізнайтеся також, наскільки зросли гуртові ціни на дизель у різних областях.