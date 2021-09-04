Киянам прийшли "загадкові" платіжки з боргами за тепло – з чим пов'язаний перерахунок (відео)

Платіжки за тепло почали приходити киянам / Фото: Сьогодні

Жителі столиці отримали рахунки за опалення в літній період. Їм прийшли платіжки з боргами за два минулі опалювальні сезони.

Як розповіли в "Київтеплоенерго", були перерозподілені суми за спожите тепло. Що це означає, розібралися "Сьогодні".

Вони спалюють платіжки і публікують це в Мережу. Так протестують, бо суми за тепло прийшли їм улітку. Киянка Олена одна серед тих, хто отримав несподівані платежі.

"Перерахунок так званий. У травні 4000 грн зверху і в червні 1200 грн. Ось такі суми мені прийшли влітку. Це прийшло не тільки мені, всім. 1000, 900, 700 – але буквально всім. І навіть тим, у кого є лічильники", – розповідає киянка.

Перерахунок провели майже в 1, 5 тис. будинків. Там, де одна частина квартир оснащена лічильниками на тепло, а інша – ні. А перерахувати плату за опалення вирішили в місцях загального користування – сходових майданчиках, підвалах і горищах.

Чому кияни почали отримувати платіжки

"Київтеплоенерго" переглянув суми за минулий період заднім числом, тому що в червні змінилася сама методика розрахунків, яку застосовували.

Використовувана схема передбачала, що витрати на місця загального користування складають 10% від показника будинкового лічильника, якщо в будинку більш ніж шість поверхів. Ці 10% розподіляли між усіма квартирами згідно опалювальної площі.

Такий підхід до розрахунку витрат на МЗК стимулював споживачів оснащувати квартири лічильників в тих будинках, де є така можливість. Адже вони значно економили. І в "Київтеплоенерго" повернулися до попередньої методики обчислень. Вона передбачає вдвічі більше навантаження на квартири з лічильником на опалення місць загального користування.

У кожному з цих будинків частина споживачів отримала в результаті цього перерозподілу донарахування в бік збільшення, і якась частина споживачів отримала коригування в бік зменшення. Оскільки загальний обсяг спожитого тепла за кожним з будинків залишається незмінним – відбувся перерозподіл.

Що буде з тарифами на газ у вересні

Кілька газових постачальників залишили тільки річні тарифи. Одна з таких компаній – "Нафтогаз України": ціна за кубометр протримається на рівні 7 гривень 96 копійок до весни 2022 року. Загалом, річна фіксована вартість газу не перевищує 13 гривень 50 копійок.

Що ж стосується місячних тарифів, то ціни деяких компаній у вересні відчутно зросли:

"КиївГазЕнерджі" – 19,80 гривень за кубометр, якщо в серпні тариф був на рівні 15 гривень 76 копійок.

"Уманьгаз Збут" – по 16 гривень 78 копійок.

"Черкасигаз Збут" – по 16 гривень 76 копійок.

Нагадаємо, в Україні більш ніж за пів року зросли тарифи на 9,7%. Найбільше в Херсонській області – на 24,4%, а також Полтавської – на 21,2% і Кіровоградській – на 16,4%.