Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини ЖКХ

Тарифи на тепло і гарячу воду в Києві можуть злетіти на 40%

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
4 вересня, 06:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Для того, щоб киянам не підвищували тарифи, "Київтеплоенерго" просить укладати прямі угоди купівлі-продажу газу без комерційних посередників
В Україні з'явилися нові тарифи на газ
В Україні з'явилися нові тарифи на газ / Фото: Сьогодні

Вже восени 2021 року в Києві можуть зрости тарифи на тепло і гарячу воду.

Реклама

Як розповіли в комунальному підприємстві "Київтеплоенерго", утримати тарифи може тільки газ українського видобутку за справедливою ціною.

Для цього потрібно, щоб теплопостачальники могли укладати прямі угоди купівлі-продажу газу з акціонерним товариством "Укргазвидобування" без комерційних посередників.

"Профспілка компанії "Київтеплоенерго" вважає, що сьогодні врятувати ситуацію допоможе використання на потреби виробництва теплової енергії газу українського видобутку. Це дозволить забезпечити закупівлю необхідних обсягів газу для старту опалювального сезону і оплату за нього", – зазначили в комунальному підприємстві.

Які тарифи на газ чекають на українців у вересні

Ціни деяких компаній у вересні відчутно зросли:

  • "Кіевгазенерджі" – 19,80 гривень за кубометр, якщо в серпні тариф був на рівні 15 гривень 76 копійок;
  • "Уманьгаз Збут" – по 16 гривень 78 копійок;
  • "Черкасигаз Збут" – по 16 гривень 76 копійок.
Реклама

Є і ті компанії, які виставили досить лояльні ціни. Наприклад, у вересні YASNO продає газ по 8 гривень 94 копійки за кубометр.

Нагадаємо, в Україні більш ніж за півроку зросли тарифи на 9,7%. Найбільше в Херсонській області – на 24,4%, а також Полтавській – на 21,2% і Кіровоградській – на 16,4%.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Показати ще
Green Energy
Більше новин
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
Опитування
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Крипта
Що нового з біткоїном
Читати
Опитування
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти