Стосується кожного: на що найбільше грошей витрачають українці

Найбільше українці витрачають на три важливі сфери / Фото: Колаж: Сьогодні

За ІІІ квартал 2021 року українці витратили 957,5 млрд грн, це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Згідно з даними Держстату найбільше українці витратили на "Продукти харчування та безалкогольні напої" – 41,0%.

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На другому місці витрати на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива – 12%, а на алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики витратили 7,7% витрат.

Також наші співвітчизники витрачають на:

Транспорт – 9,4%;

Охорону здоров'я – 6,1%;

Одяг та взуття – 5,1%;

Предмети домашнього побуту, побутову техніку та поточний утримання житла – 3,8%;

Відпочинок та культуру – 3,8%;

Зв'язок – 2,7%;

Ресторани та готелі – 2,8%;

Освіту – 1,3%;

Різні товари та послуги – 4,1%.

/ Фото: скріншот

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На що витрачали минулого року?

Минулого року українці левову частку своїх доходів витратили на продукти харчування, алкоголь та сигарети, і вже зовсім мізерні суми пішли на освіту, культуру та відпочинок.

Такий висновок можна зробити з даних державної статистики щодо кінцевих споживчих витрат домашніх господарств за цілями у 2020 році.

У ТОП-5 витрат потрапили:

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продукти харчування та безалкогольні напої – 1261045 млн грн (41%);

житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – 435 410 млн грн (14,1%);

транспорт – 263461 млн грн (8,6%);

алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики – 232 564 млн грн (7,6%);

охорона здоров'я – 186,872 млн грн (6,1%).

Раніше ми повідомляли, що для економіки загалом новорічні витрати стають "мертвим вантажем". Так вважають американські дослідники.

Нагадаємо, що з початку 2021 року до України імпортували на 5 млрд грн агропромислової продукції, що на 22% більше, ніж 2020-го.