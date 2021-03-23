Багато їли і мало відпочивали: куди українці витрачали гроші 2020 року

На продукти, алкоголь і сигарети українці витратили майже половину доходів

Торік українці левову частку свої доходів витратили на харчові продукти, алкоголь та сигарети і зовсім мізерні суми пішли на освіту, культуру та відпочинок.

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Такий висновок можна зробити з даних Державної статистики щодо кінцевих споживчих витрат домашніх господарств за цілями 2020 року.

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Загалом витрати всіх домогосподарств торік склали 3 079 246 млн грн, з них українці витратили на:

продукти харчування та безалкогольні напої – 1 261 045 млн грн (41%);

алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики – 232 564 млн грн (7,6%);

одяг і взуття – 145 674 млн грн (4,7%);

житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – 435 410 млн грн (14,1%);

охорона здоров’я – 186 872 млн грн (6,1%);

транспорт – 263 461 млн грн (8,6%);

зв’язок – 84 721 млн грн (2,8%);

відпочинок і культура – 104 079 млн грн (3,4%);

освіта – 38 128 млн грн (1,2%);

ресторани та готелі – 79 034 млн грн (2,6%);

різні товари та послуги – 130 803 млн грн (4,1%).

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Нагадаємо, економіст Олег Пендзин в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що українці витрачають на їжу значно більший відсоток своїх доходів, аніж жителі країн ЄС.

Також повідомлялося, що в Україні зростають борги із зарплати і було названо ТОП-5 областей і галузей за 2020 рік.

А тим часом нагадаємо, куди українці можуть поїхати відпочивати влітку:

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