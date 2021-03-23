Русский
$ 27,69
33,01
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Багато їли і мало відпочивали: куди українці витрачали гроші 2020 року

23 березня, 16:52

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

На продукти, алкоголь і сигарети українці витратили майже половину доходів

Торік українці левову частку свої доходів витратили на харчові продукти, алкоголь та сигарети і зовсім мізерні суми пішли на освіту, культуру та відпочинок.

Реклама

Такий висновок можна зробити з даних Державної статистики щодо кінцевих споживчих витрат домашніх господарств за цілями 2020 року.

Читайте також: ТОП-3 витрат під час коронавірусу: на що витрачаються українці

Загалом витрати всіх домогосподарств торік склали 3 079 246 млн грн, з них українці витратили на:

  • продукти харчування та безалкогольні напої – 1 261 045 млн грн (41%);
  • алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики – 232 564 млн грн (7,6%);
  • одяг і взуття – 145 674 млн грн (4,7%);
  • житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – 435 410 млн грн (14,1%);
  • охорона здоров’я – 186 872 млн грн (6,1%);
  • транспорт – 263 461 млн грн (8,6%);
  • зв’язок – 84 721 млн грн (2,8%);
  • відпочинок і культура – 104 079 млн грн (3,4%);
  • освіта – 38 128 млн грн (1,2%);
  • ресторани та готелі – 79 034 млн грн (2,6%);
  • різні товари та послуги – 130 803 млн грн (4,1%).

В тренді
Українцям заплатять за "побічку" від вакцини: яка світить компенсація
Реклама

Нагадаємо, економіст Олег Пендзин в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що українці витрачають на їжу значно більший відсоток своїх доходів, аніж жителі країн ЄС.

Також повідомлялося, що в Україні зростають борги із зарплати і було названо ТОП-5 областей і галузей за 2020 рік.

А тим часом нагадаємо, куди українці можуть поїхати відпочивати влітку:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

продукти відпочинок статистика харчування витрати алкоголь Держстат

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

В Україні істотно урізали субсидії: чому і на скільки (відео)
В Україні істотно урізали субсидії: чому і на скільки (відео)Економіка
Українців попередили про нову аферу: як шахраї оформляють кредити (відео)
Українців попередили про нову аферу: як шахраї оформляють кредити (відео)Економіка
Полювання на антикваріат. Що шукати на блошиних ринках, щоб розбагатіти?
Полювання на антикваріат. Що шукати на блошиних ринках, щоб розбагатіти?Економіка
Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: відповіді на 8 головних питань
Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: відповіді на 8 головних питаньЕкономіка
Багато українців можуть отримати по кілька тисяч від податкової. Як це зробити
Багато українців можуть отримати по кілька тисяч від податкової. Як це зробитиЕкономіка
Долар vs гривня: як довго протримається хитка рівновага
Долар vs гривня: як довго протримається хитка рівновагаФінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти