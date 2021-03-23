Багато їли і мало відпочивали: куди українці витрачали гроші 2020 року

Торік українці левову частку свої доходів витратили на харчові продукти, алкоголь та сигарети і зовсім мізерні суми пішли на освіту, культуру та відпочинок.
Такий висновок можна зробити з даних Державної статистики щодо кінцевих споживчих витрат домашніх господарств за цілями 2020 року.
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Загалом витрати всіх домогосподарств торік склали 3 079 246 млн грн, з них українці витратили на:
- продукти харчування та безалкогольні напої – 1 261 045 млн грн (41%);
- алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики – 232 564 млн грн (7,6%);
- одяг і взуття – 145 674 млн грн (4,7%);
- житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – 435 410 млн грн (14,1%);
- охорона здоров’я – 186 872 млн грн (6,1%);
- транспорт – 263 461 млн грн (8,6%);
- зв’язок – 84 721 млн грн (2,8%);
- відпочинок і культура – 104 079 млн грн (3,4%);
- освіта – 38 128 млн грн (1,2%);
- ресторани та готелі – 79 034 млн грн (2,6%);
- різні товари та послуги – 130 803 млн грн (4,1%).
Нагадаємо, економіст Олег Пендзин в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що українці витрачають на їжу значно більший відсоток своїх доходів, аніж жителі країн ЄС.
Також повідомлялося, що в Україні зростають борги із зарплати і було названо ТОП-5 областей і галузей за 2020 рік.
А тим часом нагадаємо, куди українці можуть поїхати відпочивати влітку:
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