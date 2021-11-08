Стали більше їсти? Чому в українців різко зросли витрати на харчі

За десять місяців 2021 року Україна на 297 млн доларів закупила молочних продуктів

На подорожчання впливають світові ціни, до яких прив'язаний український ринок / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку 2021 року в Україну імпортували на 5 млрд грн агропромислової продукції, що на 22% більше, ніж у 2020-му.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

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Імпорт продуктів в Україну

Імпорт агропромислової продукції вже на 89% перевищує показник п'ятирічної давності – це у 3,5 раза менше, ніж експортні постачання.

"Частка агропромислового сектору в загальному українському імпорті за 9 місяців 2021 року становила 10%. Для порівняння: частка АПК у загальному експорті – 36%, що вказує на важливість цієї галузі у представленості України на світовому ринку", – розповіла аналітик УКАБ Світлана Литвин.

Найбільшу частку в імпорті становлять:

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риба охолоджена чи заморожена (10%);

корми для відгодівлі свійських тварин (5%);

олія пальмова (4%);

насіння соняшнику для сівби (4%);

міцні алкогольні напої (4%).

А найбільшими імпортерами агропромислової продукції в Україну стали Польща із часткою 11% ($575,5 млн), Німеччина – 7% ($337,1 млн), Туреччина – 6% ($297,8 млн), Індонезія – 5% ($232 млн) та Італія – 5% ($231 млн). Сукупна частка імпорту, що припадає на країни Євросоюзу, становить 55%.

/ Фото: скріншот

Україна купує більше молочних продуктів

За десять місяців 2021 року Україна на 22%, порівняно з минулим роком, збільшила імпорт молочної продукції. Країна на 297 млн доларів закупила набілу.

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"За 10 місяців 2021 року було імпортовано 88,6 тис. тонн молочної продукції, що на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У грошовому еквіваленті імпорт зріс на 22% і становить 297 млн доларів", – повідомили в УКАБ.

Зріс імпорт такої продукції:

молока та вершків не згущених – на 13% (12 тис. тонн);

сиру – на 15% (43,8 тис. тонн);

молока та вершків згущених – на 24% (6,6 тис. тонн);

маслянки, коагульованого молока та вершків – на 39% (11,2 тис. тонн);

молочної сироватки – на 73% (6,9 тис. тонн);

Але імпорт вершкового масла зменшився на 13% (8,1 тис. тонн).

Набіл (рос. – так звана молочка) українці отримували з Польщі – 38,5 тис. тонн, Німеччини – 15,2 тис. тонн, Білорусі – 10,2 тис. тонн. Імпорт у цій галузі виріс через стрімке зменшення поголів'я корів та підвищення внутрішніх цін на сировину.

"За даними Держстату, тенденція до зменшення кількості тварин найбільше спостерігається у господарствах населення, де станом на 1 жовтня за рік скорочення відбулося на 7% (-102,9 тис. голів). На підприємствах також відбувається скорочення, проте незначне – на 0,1% (-0,6 тис. голів) Обсяги валового надою в січні – вересні зменшилися на 6,1% і становлять 6,8 млн. тонн. Лідерами серед областей за кількістю виробленого молока залишаються: Полтавська – 528,4 тис. тонн, Вінницька – 519,6 тис. тонн, Хмельницька – 510,8 тис. тонн", – повідомив аналітик УКАБ Максим Гопка.

Чому зростають ціни

На зростання цін в Україні впливають світові ціни, до яких прив'язаний вітчизняний ринок. Там ціни на харчі сягнули десятирічного максимуму. Продовольчий індекс ООН FFPI показав, що за рік вони підвищилися на 32,8%. А оскільки ціни зростають на світових ринках, то і в Україну приходять продукти за новими цінами.

Особливо помітно для українців стало подорожчання олії – на 59%, цукру – на 35%, яєць – на 29%. Причинами різкого подорожчання стали посухи, великий попит на зернові культури в Китаї, експортні обмеження Росії, подорожчання нафти, закриття кордонів і міграція робочої сили за кордон.

Крім того, аграрний сектор очікує на подорожчання добрив і морських перевезень. Негативно вплинуть на нього енергетична криза, кліматичні зміни, підвищення попиту на продовольство та нові політичні обмеження. Все це штовхатиме ціни на продовольство у 2022 році догори.

На ціни впливає і вартість газу. Вона становить 80% собівартості виробництва добрив. А ті, своєю чергою, впливають на аграрний сектор.

"Вартість азотних добрив в Україні за рік зросла в три-чотири рази. Наприклад, селітра, найпопулярніше українське добриво, на початку листопада 2020 року коштувала в середньому 7 тисяч гривень за тонну, а нині ціни досягли 24 тисячі гривень", – зазначив аналітик Barva Invest Костянтин Кинжалов.

Зі свого боку аналітик Barva Invest Павло Хаустов пояснив: "Коли дорожчають енергоносії, переробникам вигідно купувати олію та продавати біопаливо. Поки у виробників біопалива є маржинальність, ціни на олію підвищуватимуться".

Крім того, на ціни вплинула пандемія коронавірусу. Щоб відновити економіку, підприємцям видавали доступні кредити, що спричинило стрімке зростання попиту на товари. Проте підприємства не встигли відновитися після локдауну, і товарів різко поменшало, а ціни підскочили.

"Паніка спричинила швидке відновлення економіки внаслідок безпрецедентного вливання коштів у фінансову систему та провокування глобальної інфляції", – вважає директор Barva Invest Юрій Гаврилюк.

Раніше ми повідомляли, що в Україні знизилися ціни на овочі. Причиною стали морози, що насуваються, – фермери поспішають якнайшвидше продати свій урожай.

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко розповів, за якими цінами купує продукти. Він зізнався, що ходить на Бессарабський ринок, який вважають одним з найдорожчих у Києві, і любить там дегустувати сало.