Карт-бланш для військової агресії. Навіщо "Північний потік – 2" потрібен Росії

Найбільш амбітний політичний проект РФ - Стефанишина про "Північний потік-2" / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія отримує карт-бланш для подальшої військової агресії, коли підриває роботу української ГТС.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає Урядовий портал.

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Віцепрем’єр також нагадала, що Російська Федерація за останні 20 років застосовувала енергетичний шантаж до цілої низки країн, зокрема Латвії, Чехії, України, Грузії, Білорусі.

Новий газогін "Північний потік – 2" Стефанішина вважає спробою Росії охопити своїм гібридним впливом одразу всю Європу.

"Північний потік – 2" є найамбітнішим політичним проєктом Росії, адже завдяки цьому їй більше не потрібно буде "працювати" з кожною країною Європи окремо. Мета Росії – охопити своїм гібридним впливом всю Європу одразу", – сказала посадовиця.

Зниження поставок газу до ЄС та провокацію зростання цін на блакитне паливо Стефанішина вважає черговим шантажем з боку Росії, аби домогтися свого.

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"Цей принцип був успішно впроваджений, і сьогодні ми це бачимо на прикладі "Північного потоку – 2". Заяви про те, що енергоресурси не можуть бути використані як зброя, мають бути супроводжені конкретними діями. Ми вважаємо, що червоні лінії вже були перейдені", – наголосила віцепрем’єр.

На думку Стефанішиної, ці дії Росії мають отримати чітку відповідь від Європи, а для України важливо слідкувати, щоб газопровід пройшов усі процедури, що стосуються сертифікації та відповідності проєкту Третьому енергопакету ЄС.

Коли можуть сертифікувати "Північний потік – 2"

Представниця Єврокомісії Вівіан Лунела заявила, що сертифікувати "Північний потік – 2" можуть протягом двох місяців, а потім процедура може бути продовжена.

Водночас генеральний директор енергетичного концерну Uniper (партнера "Газпрому") Клаус-Дітер Маухбах заявив, що Федеральне мережеве агентство ФРН, найімовірніше, не видасть дозвіл на експлуатацію газогону найближчим часом.

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За його словами, сертифікація трубопроводу буде настільки пізньою, що не допоможе Європі із газовою кризою цієї зими.