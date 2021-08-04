"Карантинні" субсидії скасують, але не для всіх – у кого залишаться пільгові норми після 1 жовтня

Споживання газу, води та електроенергії для розрахунку субсидій почнуть рахувати по-старому, але з'явиться один виняток

Норми споживання уріжуть до звичайного рівня / Фото: Сьогодні

Збільшення на 50% соціальних нормативів споживання газу, води та електроенергії для одержувачів субсидій залишиться в силі для тих, хто опиниться в "червоній зоні" карантину. В цілому ж "карантинні норми" для субсидій скасують з 1 жовтня

Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

"Ми добре розуміємо, що епідемія коронавірусу не завершена, по всьому світу йдуть нові спалахи. І в разі чергової хвилі жителі регіонів, що опиняться в "червоній зоні", автоматично отримають підтримку від держави у вигляді збільшення соціальних нормативів при наданні житлових субсидій", – пояснила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Субсидії під час карантину

Пільги вводилися навесні 2020 року, коли країна закрилася на карантин, бо люди перебували вдома, витрачали більше ресурсів ЖКП, а доходи при цьому знизилися. Наразі ж, за словами Лазебної, вся Україна знаходиться в зеленій зоні, а доходи людей почали рости. Саме це і стало аргументом за скасування "карантинних" пільг.

Самі субсидії скорочувати не будуть, запевняла Лазебна. Однак скорочення норм споживання все ж може мати такий ефект – якщо наразі людина споживає більше соціальної норми, субсидію нараховують на весь цей обсяг споживання. Якщо споживання не зміниться при скороченні норми, сума субсидії автоматично зменшиться.

Які норми діють зараз

Пільгові правила вже більше року поширюються на користування:

електроенергією;

холодною і гарячою водою;

водовідведенням;

природним газом для приготування їжі і підігріву води.

Як збільшили норми споживання для розрахунку субсидій

Нагадаємо, оновлені правила видачі субсидій припускають, що більшості українців провели автоматичний перерахунок. Йдеться про 2,5 млн домогосподарств, тобто 85% одержувачів допомоги на оплату комуналки.

Решті 15% доведеться звернутися в місцеві центри соцзахисту і надати документи особисто. Список документів визначається окремо в кожному випадку. Зокрема, це стосується тих, хто отримував безготівкові субсидії через Ощадбанк.

Термін подачі заяв на субсидії продовжений до 1 жовтня. Однак субсидію все одно призначать з травня цього року заднім числом.

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