"Карантинные" субсидии отменят, но не для всех – у кого останутся льготные нормы после 1 октября

Потребление газа, воды и электроэнергии для расчета субсидий начнут считать по-старому, но появится одно исключение

Нормы потребления урежут до обычного уровня / Фото: Сегодня

Увеличение на 50% социальных нормативов потребления газа, воды и электроэнергии для получателей субсидий останется в силе для тех, кто окажется в красной зоне карантина. В целом же "карантинные нормы" для субсидий отменят с 1 октября

Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.

"Мы хорошо понимаем, что эпидемия коронавируса не завершилась, по всему миру идут новые вспышки. И в случае очередной волны жители регионов, которые окажутся в красной зоне, автоматически получат поддержку от государства в виде увеличения социальных нормативов при предоставлении жилищных субсидий", – объяснила министр социальной политики Марина Лазебная.

Субсидии во время карантина

Льготы вводились весной 2020 года, когда страна закрылась на карантин, т.к люди находились дома, тратили больше ресурсов ЖКУ, а доходы при этом снизились. Сейчас, по словам Лазебной, вся Украина находится в зеленой зоне, а доходы людей начали расти. Именно это и стало аргументом за отмену "карантинных" льгот.

Сами субсидии сокращать не будут, заверяла Лазебная. Однако сокращение норм потребления все же может иметь такой эффект – если сейчас человек потребляет больше социальной нормы, субсидию насчитывают на весь этот объем потребления. Если потребление не изменится при сокращении нормы, сумма субсидии автоматически уменьшится.

Какие нормы действуют сейчас

Льготные правила уже больше года распространяются на пользование:

электроэнергией;

холодной и горячей водой;

водоотведением;

природным газом для приготовления пищи и подогрева воды.

Как увеличили нормы потребления для расчета субсидий

Напомним, обновленные правила выдачи субсидий предполагают, что большинству украинцев провели автоматический перерасчет. Речь идет о 2,5 млн домохозяйств, то есть 85% получателей помощи на оплату коммуналки.

Остальным 15% придется обратиться в местные центры соцзащиты и предоставить документы лично. Список документов определяется отдельно в каждом случае. В частности, это касается тех, кто получал безналичные субсидии через Ощадбанк.

Срок подачи заявлений на субсидии продлен до 1 октября. Однако субсидию все равно назначат с мая этого года задним числом.

В целом услуги ЖКХ в Украине за последний год подорожали уже на треть: