Як відшкодувати збитки, якщо росіяни знищили ваше майно?

Війна в Україні: як подати заявку на нове житло / Фото: Колаж: Сьогодні, КМДА

Російська Федерація, шляхом вторгнення на українські землі, розв'язала кровопролитну війну проти нашої країни рано вранці 24 лютого. За цей час територію всієї нашої країни окупанти обстрілюють зі всілякої зброї, завдаючи часто нищівного та непоправного удару як державній інфраструктурі, так і майну простих громадян.

Про те, що робити українцям, які під час активних бойових дій втратили житло чи транспорт написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова.

Реклама

За її словами, алгоритм дій має бути таким:

важливо зберегти документи про право власності на майно, технічний паспорт, наскільки можна – зробити копії, а також актуальну виписку про перебування майна у власності з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (це можна зробити на порталі "Дія").

якщо сталася пожежа або майно перебуває в аварійному стані – потрібно дзвонити рятувальникам, які усунуть наслідки та складуть відповідний акт. Не забудьте отримати копію акта та звернутися до відповідної райдержадміністрації із заявою про складання акта обстеження житла. Також можна скласти акт руйнування самостійно із сусідами. Сусіди у цій ситуації – важливі люди, тому якщо вони стали свідками руйнування (пожежі, обстрілу тощо) – нехай вони дадуть письмові пояснення.

фото- та відеофіксація руйнувань, а якщо буде можливість – збирайте та зберігайте статті, фото та відео ЗМІ щодо відповідних фактів. Щодо житла – спробуйте зібрати квитанції на рухоме майно (наприклад, побутову техніку, яка була в будинку), фото майна до та після.

зверніться із заявою про злочин до правоохоронних органів з наданням вищеперелічених доказів руйнування майна та обов'язково отримайте витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

матеріали пізніше також завантажте на сайт https://damaged.in.ua/. На цьому ресурсі збирають докази злочинів РФ для подальшого відшкодування збитків.

Щодо страхових виплат: страховий випадок на території, на якій діє воєнний стан, теоретично не є підставою для відмови у страховій виплаті

Проте, швидше за все, страховики не виплачуватимуть збитків, завданих майну внаслідок воєнних дій – обстрілів, бомбардувань тощо. Це стандартний виняток у договорах страхування майна.

Реклама

Чи звільнять із роботи через війну

Війна Росії проти України змусила громадян забути про звичне життя та різко міняти місце проживання, роботу, тікати від обстрілів або навіть їхати за кордон.

Але звільняти співробітника з роботи через війну – все ж таки незаконно, тому що в трудовому законодавстві не передбачено таку підставу для звільнення, як війна.

Є кілька класифікацій, через що працівники можуть не виходити на зв'язок:

Реклама

НЗ ("неявка з нез'ясованих причин");

ІВ ("інші види неявок, передбачені колективними договорами, угодами");

І ("інші причини неявки").

Раніше ми писали, що буде з економікою РФ до кінця року, а також які галузі економіки активно розвиватимуться в Україні після війни.