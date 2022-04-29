Привіт із 90-х? Як війна в Україні вдарила по цінах у Європі

Розповідаємо, що відбувається із цінами в ЄС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна Росії проти України руйнує не лише нашу економіку, а й загрожує величезними втратами європейським країнам. У березні інфляція в ЄС встановила черговий антирекорд, а деякі країни через зростання цін навіть згадують лихі дев'яності. Винні в цьому як ковидні стимули економіки, так і санкції Заходу проти Росії.

"Сьогодні" разом із експертами розбиралися, що відбувається з цінами в ЄС і як країни Європи збираються боротися з високою інфляцією.

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Привіт із 90-х

Економіку Європи за останні десятиліття економісти порівнювали з озером, яке повільно перетворюється на болото. Там не було ні різкого зростання чи падіння економіки, зате ціни з року в рік були практично стабільними. Річна інфляція загалом становила 1-1,5%. Як то кажуть, рай для любителів стабільності.

Але щедре стимулювання економіки у період пандемії з допомогою емісії євро призвело до зростання споживчих цін. А тут ще й Росія минулої осені влаштувала енергетичну кризу на європейському ринку газу.

Після того, як Москва розпочала повноцінну війну проти України, європейські країни почали декларувати зменшення залежності від російських енергоресурсів. Це продовжувало штовхати ціни догори.

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Як результат, у березні інфляція у країнах-членах ЄС досягла рекордно показника 7,5% у річному обчисленні. Це найвищий показник з початку розрахунку даних у 1997 році.

Наприклад, у березні минулого року інфляція в ЄС була майже вшестеро нижчою – лише 1,3%. За перший весняний місяць ціни зросли на 2,4%, що є своєрідним антирекордом.

Основною причиною зростання інфляції Євростат називає війну Росії проти України та санкції, введені проти Москви, які призвели до різкого стрибка цін на нафту та газ. За даними статвідомства, енергоресурси подорожчали на 44,4%, порівняно з березнем минулого року.

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У цьому інфляція зростала нерівномірно. У деяких країнах ціни відлетіли до космосу. Так, інфляція семи держав перевалила за позначку 10%. У Польщі ціни зросли на 10,2%, у Болгарії – на 10,6%, у Латвії – 11,5%, у Нідерландах – 11,7%, Чехії – 11,9%, Естонії – 14,8%, Литві – 15,6%.

У Литві вже згадують дев'яності. Нинішнє зростання цін – це найвища річна інфляція з 1994 року, коли вона сягала 45%.

У більшості країн основний приріст дають енергоносії, комунальні тарифи та продукти харчування. Практично все це пов'язано з війною Росії в Україні – продукти дорожчають через обмеження у постачаннях із нашої країни, а енергоносії – через санкції та агресивну політику Москви.

Найближчим часом після того, як Росія перекрила постачання газу у відповідь на відмову ЄС оплачувати його в рублях, ціни на енергоносії можуть зрости ще більше, що призведе до зростання інфляції. При цьому монетарними методами стримати її не вдасться.

"Якщо ми піднімемо процентні ставки сьогодні, то це не знизить ціни на енергію", – заявила голова ЄЦБ Крістін Лагард.

Назад до вугілля

Щоб не замерзнути наступної зими, Європа відмовилася від екологічного курсу зниження викидів і на всю розконсервує старі вугільні ТЕС.

"У Німеччині та Італії вугільні електростанції, виведені з експлуатації, тепер розконсервують для другого життя. У Південній Африці дедалі більше суден із вугіллям вирушають у бік Європи. Спалювання вугілля США переживає найбільший період відродження протягом останнього десятиліття. А Китай знову відкриває закриті шахти та планує відкрити нові", – пояснюють експерти проєкту "Ціна держави".

Економісти кажуть, що у Німеччині, де "зелені" перебувають в урядовій коаліції, вже забули про проблему зміни клімату. Цього року викиди СО 2 у Німеччині на електростанціях перевищать показники 2019 року, причому зростання спричинить розширення використання вугілля.

Євро йде на дно

Війна в Україні та небажання згортати політику стимулювання економіки на тлі того, що США, навпаки, посилюють свою монетарну стратегію, призводить до падіння курсу євро щодо долара. У середу курс долара до євро на міжнародних майданчиках становив 1,06.

"Єврозона значно сильніше страждає від війни в Україні, ніж країни, які орієнтовані на долар США. ФРС перейшов до підвищення ставок, а ЄЦБ тягне з жорсткістю монетарної політики та початком переходу до циклу підвищення ставок", – каже економіст Андрій Блінов.

Економіст Данило Монін каже, що Європа поки що не поспішає піднімати ставки через те, що після цього борги урядів почнуть дорожчати. А вони вже й так у багатьох країнах перевищують позначку 100% ВВП.

Такими темпами, якщо США продовжать підвищувати процентну ставку, а ЄС відмовлятиметься це робити, євро може зрівнятися за вартістю з доларом, а то й стати дешевшим за "американця".

Раніше ми писали про те, як зміняться споживчі звички українців після війни. Про те, яким буде ринок первинної нерухомості після війни, читайте тут.