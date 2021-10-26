Як українцям з інвалідністю дізнатися про субсидії: інструкція

У разі необхідності до розмови підключиться перекладач з жестової мови / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мінсоцполітики нагадали, що для українців працює "гаряча лінія", там консультують осіб з інвалідністю – в тому числі і мовою жестів. Проєкт називається "Почуй мене".

Про це повідомляє пресслужба.

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Як зателефонувати?

Потрібно зателефонувати на номером 1539. Далі, для того, щоб оформити звернення на жестовій мові потрібно натиснути на перекреслене вушко в правому нижньому кутку екрана.

Потім потрібно заповнити основну інформацію: ім’я, номер телефону, електронну пошту. Через деякий час до розмови підключиться перекладач з жестової мови.

Яку інформацію можна отримати?

про пенсію (як оформити, як перевести пенсію в інше місто, за місцем нинішнього проживання);

про допомогу по причині втрати годувальника (як оформити і що для цього потрібно);

про матеріальну та фінансову допомогу, яку ви можете отримати;

як отримати грошову компенсацію за купівлю смартфону;

про оформлення пенсії на дитину з інвалідністю та інше;

як оформити грошові виплати при народженні дитини;

про субсидію від держави.

"Звернення приймають працівники Урядового контактного центру за допомогою засобів телекомунікації і направляють у відповідні органи державної влади для вирішення питань по суті та надання відповідних роз’яснень", – повідомили у пресслужбі.

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Які документи потрібні для оформлення субсидії?

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) і опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Громадянин надає:

заяву про призначення і надання житлової субсидії;

декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;

довідки про доходи (при необхідності);

копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (за наявності);

договір найму (оренди) житла (при наявності).

Раніше ми повідомляли, що в проекті держбюджету на 2022-й передбачено 34 млрд грн на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги.

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Нагадаємо, вже восени 2021-го може почати роботу єдина інформаційна система для одержувачів субсидій та інших видів державної допомоги. Її поява спростить оформлення допомоги для пересічних громадян, а для держави – зробить простіше перевірки субсідіантів.