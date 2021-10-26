Как украинцам с инвалидностью узнать о субсидии: инструкция

В случае необходимости к разговору подключится переводчик с языка жестов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Минсоцполитики напомнили, что для украинцев работает "горячая линия", там консультируют лиц с инвалидностью – в том числе и на языке жестов. Проект называется "Услышь меня".

Об этом сообщает пресс-служба.

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Как позвонить?

Нужно позвонить по номеру 1539. Далее, для того, чтобы оформить обращение на языке жестов нужно нажать на перечеркнутое ушко в правом нижнем углу экрана.

Затем нужно заполнить основную информацию: имя, номер телефона, электронную почту. Через некоторое время к разговору подключится переводчик с языка жестов.

Какую информацию можно получить?

о пенсии (как оформить, как перевести пенсию в другой город, по месту нынешнего проживания);

о помощи по причине потери кормильца (как оформить и что для этого нужно);

о материальной и финансовой помощи, которую вы можете получить;

как получить денежную компенсацию за покупку смартфона;

об оформлении пенсии на ребенка с инвалидностью и прочее;

как оформить денежные выплаты при рождении ребенка;

о субсидии от государства.

"Обращение принимают работники Правительственного контактного центра с помощью средств телекоммуникации и направляются в соответствующие органы государственной власти для решения вопросов по существу и предоставления соответствующих разъяснений", – сообщили в пресс-служб.

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Какие документы нужны для оформления субсидии?

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Гражданин предоставляет:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах человек, обратившихся за назначением жилищной субсидии;

справки о доходах (при необходимости);

копию договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);

договор найма (аренды) жилья (при наличии).

Ранее мы сообщали, что в проекте госбюджета на 2022-й предусмотрено 34 млрд грн на финансирования субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

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Напомним, уже осенью 2021-го может начать работу единая информационная система для получателей субсидий и других видов государственной помощи. Ее появление упростит оформление помощи для рядовых граждан, а для государства – сделает проще проверки субсидиантив.