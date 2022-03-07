Які аптеки працюють в Україні під час війни (список)

Які аптеки працюють під час воєнного стану / Фото: Getty Images, Pixabay, Колаж: Сьогодні

Від початку війни Російської Федерації проти України низка магазинів, і зокрема аптек, закрилися. Деякі з них уже відновили роботу і працюють у тих місцях, де немає небезпеки. Однак їхній графік змінився.

"Сьогодні" дізналися, в яких аптеках та в яких містах люди можуть придбати ліки.

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Як дізнатися, які аптеки відчинені

Більшість закладів мають свої сайти та сторінки у соцмережах і публікують там зміни.

Аптека "Доброго Дня" щоденно оновлює список закладів, які працюють по Україні, на сайті. У пресслужбі попереджають, що придбати ліки можна лише в аптеці, послуга онлайн замовлень тимчасово недоступна. Також варто перевіряти наявність конкретних ліків, адже зараз існує певний дефіцит. Також у цій аптеці можна розрахуватися картою.

Про дефіцит ліків попереджає і аптека "АНЦ". За посиланням можна перевіряти, які конкретно заклади по Україні відкриті.

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Заклади аптеки "Вітамін" також працюють за можливості у всіх безпечних місцях. Про їхню роботу повідомляють у сторіз офіційних Facebook та Instagram. Замовлення через сайт недоступні, проте на касах можна зняти готівку до 6 тис. грн. Однак ця послуга доступна, якщо на касі є гроші.

Мережа аптек "Подорожник" публікує оновлення на Facebook. Остання актуальна інформація з'вилась 5 березня у цьому списку. Проте у пресслужбі наголосили, що ситуація змінюється щохвилини і деякі заклади можуть закритися.

Де ще можна купити ліки?

Інформацію щодо того, які аптеки України працюють на цю хвилину, також подає сайт tabletki.ua. На мапі можна обрати будь-який населений пункт та перевірити, яка аптека працює.

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Чи піднімаються ціни у зв'язку з воєнним станом?

Раніше "Сьогодні" писали, що у деяких областях магазини та супермаркети підвищили ціни на продукти й соціально значущі товари.

Наприклад, в окремих торгівельних точках, особливо в містечках і селищах на віддалі від Рівного, помітили підвищення цін на такі продукти:

хліб;

масло вершкове;

молоко;

батон;

соняшникова олія;

пшеничне борошно;

курячі яйця.

Споживачі скаржаться не лише продуктовий бізнес. Українців закликають не відвідувати магазини, які свідомо користуються непростим становищем в країні.

Раніше ми писали, як і скільки готівки можна зняти у звичайних українських супермаркетах.